O Rei do Gado: Como Luana perdeu a memória e qual o segredo da personagem na novela?

A reprise da novela “O Rei do Gado” está fazendo muito sucesso no “Vale a Pena Ver de Novo”. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a trama foi exibida pela primeira vez em 1996 e se desenvolve a partir da briga envolvendo as famílias italianas Mezenga e Berdinazzi. Além disso, também conta a história de amor e as reviravoltas do romance entre o pecuarista Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), e a bóia-fria Luana (Patrícia Pillar). Confira qual o segredo de Luana e como ela perdeu a memória.

Qual o segredo de Luana em “O rei do Gado”?

Em "O Rei do Gado", desde que chega na fazenda de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), inicia o mistério sobre a vida da bóia-fria Luana (Patrícia Pillar). A personagem não se lembra de seu passado no início da trama, mas logo recupera as lembranças e tenta manter segredo das origens.

Após se apaixonar e começar uma relação com Bruno Mezenga, Luana lembra de sua verdadeira identidade e que seu nome é Marieta Berdinazzi. Ela é a sobrinha perdida que Geremias, tio de Bruno, tanto procura. Sabendo da rivalidade entre as duas famílias italianas, a protagonista tenta manter o segredo de seu passado, mas acaba indo embora da fazenda de Bruno e lhe deixa um bilhete revelando seu nome.

Como Luana perdeu a memória em “O Rei do Gado”?

Luana Berdinazzi (Patrícia Pillar) é filha de Giácomo Berdinazzi (Manoel Boucinhas) e sobrinha de Geremias (Caco Ciocler), tios de Bruno Mezenga por parte de mãe. A protagonista ficou órfã após sua família morrer em um acidente de carro e acabou perdendo a memória, passando muito tempo sem se lembrar de quem realmente era, pois na verdade se chama Marieta.

Ela foi salva por uma freira, que a batizou com o nome de Luana. Ao longo de sua vida, precisou trabalhar em casas de família e no campo e foi muito assediada pelos patrões, o que lhe causou aversão aos homens. Em uma dessas agressões, ela fugiu e encontrou o grupo dos sem-terra, passando a viver com eles. Em uma das invasões com o grupo, Luana chega até a fazenda de Bruno Mezenga. O 'rei do gado' lhe dá um emprego e os dois se apaixonam.

Sinopse de ‘O Rei do Gado’

Exibida originalmente em 1996, a novela ‘O Rei do Gado’ foi escrita por Benedito Ruy Barbosa. A história, que trata sobre a rivalidade entre os Mezenga e os Berdinazzi, duas famílias italianas que vivem em pé de guerra pelo poder de terras, continua se mostrando muito atual, apesar de ter passado há cerca de 26 anos atrás.

Sobre a novela

Toda a trama é dividida em duas fases. A primeira conta a história de amor de Giovanna (Letícia Spiller), filha de Marieta (Eva Wilma) e Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira), com Henrico (Leonardo Brício), filho de Nena (Vera Fischer) e Antônio Mezenga (Antônio Fagundes). Que lutam para ficarem juntos devido ao conflito envolvendo as duas famílias, que são inimigas.

A segunda fase se desenvolve a partir do romance entre o latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e a boia-fria Luana (Patricia Pillar). Os dois são descendentes das famílias de imigrantes italianos rivais, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)