O Rei do Gado: de quem era a terra que causou a briga entre os Mezenga e Berdinazzi?

A novela “O Rei do Gado”, um dos maiores sucessos escritos por Benedito Ruy Barbosa, está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”. O enredo da trama, que foi exibida pela primeira vez em 1996, se desenvolve a partir da briga envolvendo as famílias italianas Mezenga e Berdinazzi. Confira quem era o verdadeiro dono da faixa de terra que causou o desentendimento entre os Mezenga e Berdinazzi.

De quem era a faixa de terra motivo da briga entre os Mezenga e Berdinazzi?

Na história de ‘O Rei do Gado’, Antonio Mezenga (Antonio Fagundes) e Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira) vivem com suas famílias no início da década de 1940 em uma região cafeeira, que já está em decadência. Os dois travam uma briga motivada por uma faixa de terra que divide suas fazendas, que são vizinhas.

Desde o início da trama, o desentendimento pelo pedaço de terra faz com que os dois personagens sejam rivais. Eles reivindicam o cercado que está na faixa de terra que divide os terrenos de cafezais um do outro. No entanto, o verdadeiro dono das terras é Antônio Mezenga.

A briga teve início após Giuseppe Berdinazzi, decidido a defender seus interesses em lucrar, ter invadido uma parte do terreno que pertencia a Antonio Mezenga. Depois disso, Giuseppe se recusou a devolver a faixa para o Mezenga e alegava que as escrituras de sua propriedade não definem com exatidão qual seria a verdadeira extensão de suas terras. Confira o momento em que os personagens discutem sobre isso:

Sinopse de ‘O Rei do Gado’

Exibida originalmente em 1996, a novela ‘O Rei do Gado’ foi escrita por Benedito Ruy Barbosa. A história, que trata sobre a rivalidade entre os Mezenga e os Berdinazzi, duas famílias italianas que vivem em pé de guerra pelo poder de terras, continua se mostrando muito atual, apesar de ter passado há cerca de 26 anos atrás.

Sobre a novela

Toda a trama é dividida em duas fases. A primeira conta a história de amor de Giovanna (Letícia Spiller), filha de Marieta (Eva Wilma) e Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira), com Henrico (Leonardo Brício), filho de Nena (Vera Fischer) e Antônio Mezenga (Antonio Fagundes). Que lutam para ficarem juntos devido ao conflito envolvendo as duas famílias, que são inimigas.

A segunda fase se desenvolve a partir do romance entre o latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e a boia-fria Luana (Patrícia Pillar). Os dois são descendentes das famílias de imigrantes italianos rivais, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)