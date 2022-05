Jojo Toddynho e Rolon Ho se apresentam neste domingo, 08, no “Dança dos Famosos”

Neste domingo (8), tem mais uma apresentação do elenco feminino do quadro Dança dos Famosos no programa Domingão com Huck, da TV Globo. E novamente a dupla Jojo Toddynho e o coreógrafo paraense Rolon Ho entram em cena, desta vez, para dançar Funk.

“A Jojo ficou muito feliz quando soube que era Funk esta semana. Essa é a trilha musical da vida dela. Nós preparamos uma coreografia muito bonita e, inclusive, uma parte da coreografia foi ela que criou. Ela deu a sugestão, ajustei e ficou lindo”, conta Rolon.

Jojo já mostrou nas redes sociais intimidade com o gênero musical e fez um vídeo com Rolon ensinando como faz o “quadradinho”, passo típico do Funk que foi popularizado pela cantora Anitta.

O time feminino, que além de Jojô, tem Ana Furtado, GKay, Zezé Polessa, Vitória Strada e Jéssica Ellen, estreiou dançando Forró e na segunda apresentação, dançou Lindy Hop.

Sucesso nas redes

A dupla Jojo e Rolon Ho tem feito muito sucesso nas redes. O coreógrafo paraense está aproveitando a popularidade para cumprir o que prometeu: divulgar o Brega para todo o Brasil. Entre um ensaio e outro, ele grava vídeos dançando Brega, incluindo outros professores de outras regiões brasileiras.

“Estar no Dança é a realização de um sonho. Eu queria estar lá todos os domingos dançando, mostrando a nossa dança e estou aproveitando para divulgar nossa cultura. As possibilidades já estão aparecendo: um professor do Rio de Janeiro já está querendo desenvolver um workshop na academia dele e um outro de São Paul também quer levar um curso para os alunos conhecerem esse ritmo. Estou feliz de ver nossa dança sendo valorizada por profissionais de todo o Brasil”, comemora o coreógrafo.

O quadro “Dança dos Famosos” é apresentado no programa Domingão com Huck que vai ao ar na TV Globo a partir das 18 horas.