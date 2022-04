Holon Ho, da 'Dança dos Famosos', tem perfis rackeados e golpistas postam ofertas de venda

O coreógrafo e professor de dança paraense Rolon Ho, que faz par com a funkeira Jojo Todynho na 'Dança dos Famosos', da Globo, teve as contas do Instagram e do WhatsApp rakeadas nesta terça-feira, 19. Os golpistas usam os perfis do novo famoso para oferecer móveis e eletrodomésticos para venda.

Nos Stories do Instagram de Rolon, várias fotos foram postadas de produtos com preços abaixo do praticado no mercado.

O golpe foi avisado pelos perfis nas redes da companhia de dança dele, a Cia Cabanos, e também do Brega e Pavulagem, que orientaram os internautas a não comparem nada: "O Instagram do Rolon acabou de ser hackeado, então por favor, não comprem nada, não é ele, denunciem os stories para o Instagram não derrubar a conta em si, e sim, entender que foi hackeado".

À noite, o artista conseguiu postar o aviso no feed do próprio perfil do Instagram: