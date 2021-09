Globo nega boatos de Tadeu Schmidt ser o apresentador do próximo ‘BBB’

A emissora Globo desmentiu a possibilidade do jornalista Tadeu Schmidt, comandante do programa dominical “Fantástico”, substituir Tiago Leifert na apresentação do ‘Big Brother Brasil’, no próximo ano. As informações são do UOL.

Em comunicado enviado ao portal, a TV afirmou "não estão definidas ainda as apresentações nem do 'BBB' nem 'The Voice Brasil' em 2022".

Mudanças

Na última quinta-feira (9), Leifert pegou a todos de surpresa ao notificar que iria sair da emissora global. Ele deverá cumprir com o contrato até a próxima temporada do "The Voice Brasil", até o dia 23 de dezembro deste ano.