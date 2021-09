Tiago Leifert fala sobre saída da Globo no Mais Você: 'Eu não estava feliz'

O apresentador Tiago Leifert participa nesta sexta (10) do "Mais Você" com Ana Maria Braga. À apresentadora, ele conta sobre sua saída da TV Globo.

"Se for pegar a primeira vez que eu tive uma sensação dessa, faz muito tempo, pelo menos quatro anos. Mas eu soterrei. A minha história mesmo começa 20 anos atrás, quando me mudo pros Estados Unidos. Meu objetivo era trabalhar no esporte na Globo", contou.

"Tive uma vida de atleta. Na véspera do 'The Voice' ou do'Big Brother', eu não saía. Essa obsessão sempre, trabalhando muito, sem férias. Minha grande epifania no ano passado, 'BBB 20', minha esposa grávida. O programa tinha sido grande e eu não estava feliz", ele conta.

O apresentador diz que não conseguiu comemorar os recordes do "BBB20" e nem o sucesso que foi a edição. "Me perguntava 'quando eu vou comemorar a vitória?' É agora, minha mulher está grávida, tem tanta coisa que eu quero aprender, tanta coisa maravilhosa, quero voltar a estudar", disse. Assista:

Tiago diz que estava incomodado por não conseguir comemorar as coisas. "Me perguntava 'quando eu vou comemorar a vitória?' É agora, minha mulher está grávida, tem tanta coisa que eu quero aprender, tanta coisa maravilhosa, quero voltar a estudar", disse.