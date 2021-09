Marcos Mion mostra Tiago Leifert rebolando com Gretchen em cena cortada do 'Caldeirão'

A estreia de Marcos Mion como apresentador do Caldeirão aos sábados continua gerando conteúdo nas redes sociais. O apresentador divulgou trechos que não foram para o ar na sua rede social em um momento em que Tiago Leifert e Gretchen dançam juntos, durante a gravação do primeiro "Caldeirão", exibido no sábado (05/09).

No vídeo, o apresentador do "BBB" e do "Super Dança dos Famosos" arriscou uma dança ao som da Rainha dos Memes ao lado do próprio Mion, Ana Furtado e Larissa Manoela. "Olha as coisas que a gente tem que cortar do Caldeirão por conta do tempo! Vamos pedir para o Boninho liberar a versão uncut na Globoplay!", brincou Mion.

"Titi, essa entrou para a história, irmão! Seu semblante impávido ao rebolar sexy sem ser vulgar é impagável", complementou Mion. O ator Lúcio Mauro Filho, que esteve à frente da banda do "Caldeirão" ainda tirou sarro do amigo. "E olha que o bichinho ainda tava travado da coluna! Imagina se não tivesse!", disse ele sobre Tiago.