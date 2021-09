Saída de Tiago Leifert da TV Globo deixa fãs e famosos surpresos

Mais uma semana que o "Égua do Babado!" separou as principais notícias envolvendo as celebridades. E uma delas foi o inesperado anúncio de Tiago Leifert sobre sua saída da TV Globo. O apresentador usou as redes sociais para fazer o comunicado.

A formação do elenco de A Fazenda também movimentou os internautas e tem gente apostando para saber quem serão os próximos participantes. O Bil, do BBB21, está no elenco e já contabiliza três realities para a conta.

Outra notícia que também está no podcast é o fim do noivado de Fernando Zor e Maiara. Mais uma vez o casal terminou o romance, sendo que dessa vez teve até interferência de Anitta.