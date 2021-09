Relembre os apresentadores que passaram pela Globo e deixaram saudades

Na tarde da última quinta-feira (9), o apresentador Tiago Leifert pegou os seguidores de surpresa ao anunciar sua saída da Rede Globo. A notícia agitou os internautas e se tornou um dos assuntos mais comentados no país.

Mas Tiago não foi o primeiro a deixar saudades nos telespectadores da "vênus platinada". Outros nomes famosos passaram pela emissora e até hoje são lembrados pelo público. Veja quem são:

Chacrinha



José Abelardo Barbosa de Medeiros, mais conhecido como Chacrinha, foi um comunicador de rádio e televisão do Brasil, apresentador de programas de auditório de grande sucesso das décadas de 1950 a 1980. Ele Foi o autor da frase muito conhecida: "Na televisão, nada se cria, tudo se copia".

Faustão

Fausto Corrêa da Silva, o “Faustão”, é um apresentador de televisão, radialista, repórter e casualmente ator brasileiro. Ele esteve à frente do programa de auditório “Domingão do Faustão”, na TV Globo, entre 1989 e 2021.

Jô Soares

José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares ou simplesmente Jô, animou as noites e madrugadas da rede globo entre os anos 2000 a 2016, à frente do “Programa do Jô”.

Evaristo Costa

Evaristo de Oliveira Costa Merigo, mais conhecido como Evaristo Costa é um jornalista e apresentador de televisão brasileiro. Ele teve grande destaque como âncora do “Jornal Hoje”, entre 2004 e 2017.