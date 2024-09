Felipe Simas é confirmado em nova série bíblica da Record após saída da Globo

O ator Felipe Simas, que deixou a TV Globo após o término de seu contrato, participará da próxima produção bíblica da Record. O artista interpretará o médico Lucas na série "Paulo, o Apóstolo". Seu último trabalho na Globo foi como o vilão Heitor, na novela Fuzuê, em 2023. Recentemente, o ator esteve em Santarém gravando o filme Rio de Sangue, junto com Giovanna Antonelli e Alice Wegmann.

A nova série da Record é escrita por Cristiane Cardoso, que, além de autora, é diretora de Dramaturgia da emissora e filha de Edir Macedo, dono do canal e líder da Igreja Universal do Reino de Deus. O personagem de Felipe Simas faz parte do núcleo principal da trama, envolvendo-se em um triângulo amoroso com Gabriela (Anna Melo) e o protagonista Paulo (Murilo César).

Paulo, o Apóstolo será o primeiro trabalho de Simas fora da Globo. O irmão de Bruno Gissoni e Rodrigo Simas foi dispensado em 2021, devido à política da emissora de reduzir seu elenco fixo, priorizando contratos por obra. A nova série da Record está prevista para estrear em 2025.