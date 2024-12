Doramas sobre famílias ricas e fortunas: veja a parte 2 da lista

Nesta segunda parte da lista de doramas sobre famílias ricas e fortunas, está o K-Drama "A Cobertura", estrelado por Lee Ji-ah, Kim So-yeon e Eugene. A direção é de Joo Dong-min. A série está disponível no Viki, Netflix e Kocowa. Outra indicação é o dorama "O que Houve com a Secretária Kim?", que conta com Park Seo-joon, Park Min-young e Lee Tae-hwan no elenco, direção de Park Joon-ha e está no catálogo do Viki.

Saiba como as famílias ricas se comportam em relação às suas fortunas, segundo alguns doramas.

Confira 6 indicação de doramas sobre famílias ricas e fortunas detalhes:

DORAMA "BOY OVER FLOWERS" / "MENINOS ANTES DE FLORES"

Sinopse: Uma jovem estudante consegue uma bolsa de estudos num dos colégios mais prestigiados da Coreia do Sul, frequentado apenas pela elite sul-coreana. Nesta escola, o grupo do quarteto dos alunos mais ricos é chamado de F4 e ninguém quer ter problemas com eles. Mesmo assim, a amiga da jovem bolsista derruba sorvete no líder do F4, então ela terá que sair do anonimato para defender sua amiga. Assim, a bolsista e o F4 vão travar uma guerra até que eles acabam se conhecendo melhor, já que o mundo não é feito apenas de aparências.

Gênero: Comédia romântica

Episódios: 25

Classificação: 14 anos

Elenco: Ku Hey-sun, Lee Min-ho, Kim Hyun-joong, Kim Beom e Kim Joon.

Disponível: Viki, Netflix, Max e Prime Video.

DORAMA "A COBERTURA" / "PENTHOUSE"

Sinopse: Na primeira temporada da série, a história é em relação aos moradores de um edifício de luxo chamado "Hera Palace", em que ele tem 100 apartamentos. Apenas a elite sul-coreana mora neste lugar e eles farão de tudo para nada sair do seu controle. As mulheres desejam ser a Rainha da Cobertura custe o que custar, ainda que tenham que reviver traumas e conflitos do passado. Quando pessoas de diferentes histórias lutam pelo poder, é capaz de tudo acontecer. Nesta série, mulheres que já nasceram ricas, outras que nasceram pobres, mas conseguiram acumular dinheiro parecem ter apenas um objetivo.

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos / 18 anos

Episódios: 21

Elenco: Lee Ji-ah, Kim So-yeon e Eugene.

Disponível: Viki, Netflix e Kocowa.

DORAMA "BECOMING A BILLIONAIRE" / "TORNANDO-SE UM BILIONÁRIO"

Sinopse: Um homem que trabalha num hotel acredita ser o herdeiro do poderoso grupo empresarial que comando o local onde trabalha. Lá, ele conhece uma jovem que é a verdadeira herdeira deste grupo, mas que tenta passar despercebida. Enquanto ele tenta levar uma vida de rico recebendo um salário que só dá para pagar as contas, ela leva uma vida simples, sem chamar atenção e até passa por certos apertos. Quando eles se conhecem, os dois não se dão bem, mas com o passar do tempo, ela vai ajudar ele a realizar o sonho de se tornar um homem bilionário. Por outro lado, ela tem um irmão que tem a cara do grupo empresarial e uma mulher que pretende fazer de tudo para conquistar o seu coração, porque quer ser rica e entende que o dinheiro pode comprar tudo.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Episódios: 20

Elenco: Ji Hyun-woo, Lee Bo-young, Namkoong Min e Lee Si-young.

Disponível: Viki e Kocowa.

DORAMA "FAMÍLIA GRACIOSA"

Sinopse: Uma mulher aparenta ter uma vida perfeita, com muito dinheiro, por ser a única herdeira de um rico grupo empresarial. Mas as aparências enganam. Enquanto financeiramente ela não precisa de nada, há muitos segredos guardados por ela, pois as circunstâncias da morte da sua mãe há 15 anos ainda a atormenta. Por conta disso, ela se mudou para os EUA desde a perda da mãe, deixando seu pai e presidente do grupo empresarial na Coreia do Sul. Quando ela decide voltar, as coisas não saem como esperado, quando a empresa e a saúde mental da herdeira não passam bem. Ela acaba conhecendo um simples advogado da empresa e os dois vão construir uma amizade inesperada, além de buscar respostas sobre tudo o que envolve o grupo, enquanto encontram segredos ainda não revelados.

Gênero: Melodrama, Crime e Mistério

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Elenco: Im Soo-hyang, Lee Jang-woo, Bae Jong-ok, Lee Kyu-han, Kim Jin-woo e Gong Hyun-joo.

Disponível: Viki

DORAMA "O QUE HOUVE COM A SECRETÁRIA KIM?"

Sinopse: Um homem que só enxerga a si, sendo o perfeito egocêntrico, é vice-presidente da empresa da sua família. Mas ele não chegou neste posto sozinho, pois teve a ajuda de sua secretária que vem trabalhando com ele por nove anos. Graças a ela, ele se tornou uma pessoa capaz de ocupar o cargo em que está. Pelo menos aparentemente. Depois de anos de dedicação ao trabalho, a secretária resolve focar na sua própria vida e pede demissão. Neste momento, ele enxerga o valor que ela tem para a empresa e para sua própria vida. Quando ela decide sair, algumas situações embaraçosas começam a acontecer e que talvez a impeçam de sair do emprego.

Gênero: Drama e Comédia romântica

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Elenco: Park Seo-joon, Park Min-young e Lee Tae-hwan.

Disponível: Viki

DORAMA "SEDUZIDA"

Sinopse: A série retrata jovens ricos e privilegiados de vinte e poucos anos que desejam controlar o amor, mas só até realmente vivenciarem a experiência de amar alguém. Depois disso, perceberão que é impossível tentar domar o sentimento. Enquanto um jovem aposta com os seus amigos que pode conquistar uma garota ingênua, os dois acabam se aproximando de verdade, apesar dos pensamentos dela sobre um relacionamento e dele em só querer ganhar a aposta. Será que o amor poderá vencer depois de ter começado de uma forma ruim?

Gênero: Drama e Comédia romântica

Classificação: 14 anos

Episódios: 32

Elenco: Woo Do-hwan, Joy, Moon Ga-young e Kim Min-jae (Real.be).

Disponível: Viki e Kocowa

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)