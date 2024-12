Conheça Doramas sobre recomeços (parte 2) para entrar no clima de ano novo

Continuando as indicações de doramas sobre recomeço, esta parte da lista tem mais 9 séries com esta temática. Dentre eles está o K-Drama "Vincenzo", estrelado por Song Joong-ki, Jeon Yeo-been e Ok Taec-yeon e que conta com a direção de Kim Hee-won, diretor de "Rainha das Lágrimas" e "As Três Irmãs", ambas disponíveis na Netflix.

A lista conta ainda com a indicação do dorama "Itaewon Class", que tem Park Seo-jun, Kim Da-mi e Yoo Jae-myung no elenco, enquanto são dirigidos por Kang Min-gu e Kim Seong-yoon.

Confira a segunda parte da lista de doramas sobre recomeço:

DORAMA "PARA SEMPRE CAMÉLIA"

Sinopse: Uma mulher sempre conheceu o que é enfrentar desafios na vida, já que é órfã e depois se tornou uma mãe solteira. Além disso, ela enfrenta o preconceito da pequena cidade em que vive. Mesmo assim, ela administra um bar chamado Dongbaek, que significa Camélia em inglês. No dia a dia, ela acaba conhecendo um policial generoso, que entende a situação dela, porque a sua mãe também o criou sozinha. Esta será uma boa oportunidade para renovar as esperanças no amor e enfrentar o que for preciso para ser feliz.

Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Episódios: 20

Elenco: Kong Hyo-jin, Kang Ha-neul e Kim Ji-seok

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

DORAMA "IREI QUANDO O TEMPO ESTIVER BOM"

Sinopse: Uma mulher saiu da sua pacata cidade para realizar o sonho de ser violoncelista na capital da Coréia do Sul, Seul. Enquanto corre atrás do seu sonho, ela não consegue se estabilizar emocionalmente, pois não se acostuma com a vida frenética da capital, além de contar com algumas decepções amorosas. Desta forma, ela decide voltar para a sua cidade natal e recomeçar a vida. Quando ela volta, acaba reencontrando um antigo colega de turma e vizinho, que está bastante acostumado com o ritmo da pequena cidade. Os dois passam a conviver e vão ter muito o que ensinar um para o outro.

Gênero: Romance

Classificação: 16 anos

Episódios: 10

Elenco: Park Min-young, Seo Kang-jun e Monn Jeong-hee

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Viki e Netflix

DORAMA "VINCENZO"

Sinopse: Um advogado coreano que mora na Itália e atua para a máfia local se vê forçado a voltar para a Coréia do Sul depois que o seu líder morreu e os filhos travam uma luta para quem ficará no comando. Mesmo com um passado nebuloso, ele terá que recomeçar a vida, ainda que tenha que mexer em algumas feridas do passado. Apesar de não querer se envolver com ninguém neste retorno, alguns sentimentos serão inevitáveis. É neste momento de retomada da vida que ele encontrará o amor e o valor da amizade.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Episódios: 10

Elenco: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been e Ok Taec-yeon

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

DORAMA "TRINTA MAS DEZESSETE"

Sinopse: Uma adolescente tem um futuro brilhante pela frente, já que ela é uma prodígio do violino e está prestes a estudar na Alemanha. Mas a sua vida muda quando ela sofre um acidente de trânsito e passa 13 anos em coma profundo. Depois de algum tempo, ela sai do coma. Agora, com 30 anos de idade, mas com mentalidade de uma adolescente, ela volta para o ensino médio para tentar retomar a sua vida de onde parou. Um homem, que entende ser o causador do acidente, se culpa diariamente pelo o que aconteceu, então se mantém fechado para qualquer outro tipo de sentimento. Sem saber um do outro, os dois vão se cruzar nos caminhos da vida e terão a chance de descobrir um dos significados do perdão.

Gênero: Romance

Classificação: 12 anos

Episódios: 10

Elenco: Shin Hae-sun, Yang Se-jong e Ahn Hyo-seop

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix e Viki

DORAMA "ITAEWON CLASS"

Sinopse: Um jovem busca vingança em relação ao homem que entende ter matado o seu pai. Com isso em mente, ele vai atrás do assassino de seu pai e tenta matar o filho deste homem, mas acaba sendo preso. Depois de algum tempo na prisão, ele tenta recomeçar a vida abrindo um bar. Este será o início de um recomeço que ainda terá muitos desafios pela frente.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Elenco: Park Seo-jun, Kim Da-mi e Yoo Jae-myung

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

DORAMA "FLORES NO DESERTO"

Sinopse: Um lutador de Ssireum, luta tradicional da Coréia do Sul, está cogitando se aposentar por conta da falta de motivação. Enquanto ainda está refletindo, ele acaba reencontrando uma amiga de infância que não via há anos. Ela também é lutadora e líder de uma equipe de Ssireum. Juntos eles vão redescobrir um novo significado para continuar lutando, além de fazer novas amizades.

Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Episódios: 12

Elenco: Jang Dong-yoon, Lee Ju-myoung e Yun Jong-seok

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

DORAMA "VIVA A SUA PRÓPRIA VIDA"

Sinopse: Uma jovem batalhadora que acaba tendo que cuidar de si e de sua família inteira conseguiu construir uma carreira de sucesso como personal trainer. Depois de um tempo, as demandas familiares começam a desajustar sua vida, já que ela é a única filha mulher, em que todas as obrigações ficam por sua conta, enquanto tem quatro irmãos que são protegidos pela mãe. Depois de acumular problemas na família e no trabalho, ela decide dar um basta e retomar as rédeas da sua própria vida, colocando o seu bem-estar em primeiro lugar.

Gênero: Romance

Classificação: 14 anos

Episódios: 51

Elenco: Uee, Ha Jun, Ko Joo-won e Kim Doh-Yon

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Viki

DORAMA "AMOR E OUTROS DRAMAS" / "OUR BLUES"

Sinopse: A série se passa numa ilha paradisíaca da Coréia do Sul, conhecida como Ilha de Jeju. Na vida real, esta é a maior ilha do país e famosa pelos cassinos. Neste lugar, vivem muitas pessoas das mais diferentes personalidades e experiências de vida. Apesar disso, muitos relacionamentos podem acontecer no cotidiano, ainda que eles tenham objetivos de vida diferentes.

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Episódios: 20

Elenco: Lee Byung-hun, Shin Min-a, Cha Seung-won, Lee Jung-eun, Uhm Jung-hwa, Han Ji-min e Kim Woo-bin.

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

DORAMA "COMPANHEIRO DE JANTAR"/ "DINNER MATE"

Sinopse: Dois jovens que recentemente passaram por decepções amorosas tem um encontro inesperado na Ilha de Jeju. Enquanto estavam esperando numa fila de um restaurante para jantar, são confundidos como um casal e acabam jantando juntos. Quando os dois voltam para Seul, eles continuam se encontrando semanalmente para jantar em restaurantes com culunárias diferentes. Neste período, eles se conhecem e se aproximam cada vez mais. Será que esta é uma oportunidade para eles voltarem a acreditar no amor?

Gênero: Romance

Classificação: 16 anos

Episódios: 32

Elenco: Song Seung-heon, Seo Ji-hye, Lee Ji-hoon e Son Na-eun

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Prime Video

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)