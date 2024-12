Conheça 8 doramas de supense e terror para assistir na sexta-feira 13

Os doramas são conhecidos, principalmente, por conta das histórias de romance desenroladas em vários episódios até que as personagens percebem que estão apaixonadas e depois passam a viver o amor. Apesar disso, as produções asiáticas também podem ter histórias de mistério, suspense e terror, em que muitas são famosas no mundo todo.

Os dorameiros e dorameiras que estão pensando em variar um pouco o gênero do que assistir nesta sexta-feira 13, separamos uma lista com 8 indicações de doramas de suspense e terror. As produções selecionadas estão disponíveis na Netflix e no Viki. Dentre elas está o K-Drama "Flower of Evil", estrelado por Lee Joon-gi e Moon Chae-won. Além do dorama "Profecia do Inferno", que conta com Kim Hyun-joo, Kim Sung-cheol e Kim Shin-rock no elenco. Confira a lista!

"Felicidade" (2021)

Sinopse: Uma policial não vê a hora de seu apartamento ficar pronto para que ela possa se mudar. Ela cria ainda mais expectativas quando sabe que um colega da polícia também vai morar lá. Tudo parecia indo bem, só que o sonho se transforma em pesadelo quando uma doença terrível atinge toda a cidade, enquanto os moradores do prédio vão precisar ficar de quarentena separados do resto do mundo.

Episódios: 12

Classificação: 14 anos

Elenco: Han Hyo-joo, Park Hyung-sik e Jo Woo-jin

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Viki

"Olá, monstro! Eu me lembro de você" (2015)

Sinopse: Uma detetive e um especialista em perfis criminais se reencontram depois de muito anos e uma amizade de infância. Além de tentar solucionar uma investigação sobre um assassino em série que ataca mulheres parecidas, eles vão ter que desvendar alguns mistérios pessoais, em que alguns segredos sombrios serão revelados.

Episódios: 16

Classificação: 14 anos

Elenco: Seo In-guk, Jang Na-ra, Park Bo-gum e Choi Won-young

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Viki

"Flower of Evil" (2020)

Sinopse: Até que ponto conhecemos nossa própria família? Essa é a pergunta que vai caminhar junto com a história da série, já que uma investigadora de homicídios aparenta ter uma vida perfeita com seu marido e sua filha. Quando ela é enviada para um novo caso violento, ela acaba descobrindo que alguém da sua família pode estar envolvido. Além da vontade profissional, ela buscará respostas para a sua vida pessoal.

Episódios: 16

Classificação: 16 anos

Elenco: Lee Joon-gi e Moon Chae-won

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Viki e Netflix

"Amanhecer entre nuvens ocultas" (2024)

Sinopse: Uma garota que busca proteger o bairro em que mora acaba conhecendo o chefe responsável por um Templo, já que ela está investigando um assassinato que ocorreu neste local. Ainda que a relação deles não seja das melhores, eles trabalham juntos para solucionar os casos misteriosos. A relação dos dois evolui até que eles chegam num ponto que não há como voltar.

Episódios: 22

Classificação: 14 anos

Elenco: Chang Huasen e Zhao Qing

Nacionalidade: chinesa

Disponível: Viki

"Parasyte: The Grey" (2024)

Sinopse: Esta série sul-coreana retrata uma invasão de parasitas que chegam misteriosamente na Terra e começam a matar as pessoas para poderem usar os seus poderes. Para conseguir, eles precisam controlar o cérebro e o corpo de uma pessoa, que serve como verdadeiro hospedeiro. Mas uma jovem consegue manter sua consciência enquanto é invadida por um parasita, mas terá que sobreviver com as ameaças dos outros humanos. Além dela, há pessoas não-infectadas que buscam seus entes queridos enquanto os parasitas dominam o mundo.

Episódios: 6

Classificação: 16 anos

Elenco: Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan e Lee Jung-hyun

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

"Profecia do Inferno" (2024)

Sinopse: O mundo passa a ser dominado por seres que determinam a hora da morte de cada pessoa, em que elas são condenadas para o inferno. Apesar de todo o terror que a condenação envolve, pois as pessoas são levadas de forma brutal, algumas pessoas acabam se reunindo e formando uma seita religiosa que tem como princípio a justiça divina.

Episódios: 12

Classificação: 18 anos

Elenco: Kim Hyun-joo, Kim Sung-cheol e Kim Shin-rock

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

"Sweet Home" (2024)

Sinopse: A humanidade começa a mudar por conta de uma infecção desconhecida, em que a maioria das pessoas vira monstro de forma misteriosa. Sem saber o que está acontecendo, algumas pessoas vão tentar sobreviver nesse novo mundo cruel, enquanto buscam manter a própria humanidade. Ao longo da jornada, eles vão descobrir que nem todas as pessoas infectadas viram monstros e que podem ajudar a salvar o mundo.

Episódios: 26

Classificação: 16 anos

Elenco: Song Kang, Lee Jin-uk e Lee Si-young

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

"Quando Ninguém Vê" (2024)

Sinopse: Uma mulher pretende passar um verão de forma tranquilo. Para isso, ela aluga uma casa que logo terá interesse em comprar. Ela passa a conviver com o proprietário desta casa, só que ele não contava com os mistérios e segredos que ela tem e aos poucos vão sendo revelados. A vida dele muda inesperadamente, já que ele é envolvido numa trama de caça e sangue que aconteceu no imóvel há 20 anos.

Episódios: 8

Classificação: 16 anos

Elenco: Kim Yun-seok, Yoon Kye-sang e Ko Min-si

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)