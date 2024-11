Doramas sobre esporte (parte 1): Confira 5 produções disponíveis nos streamings

Com o fim do ano se aproximando, muitas pessoas colocam como meta de ano novo praticar mais atividades físicas e ter uma vida saudável. Por isso, separamos uma lista com 10 opções de dorama sobre esporte para dar aquele empurrão que estava faltando para colocar o plano em prática.

A lista conta com K-dramas e C-dramas de diversos esportes, como tênis e badminton. Entre as produções, está "Vinte e Cinco, Vinte e Um", estrelada por Kim Tae-ri e Nam Joo-hyuk, e "Nada Além de Você", com Leo Wu e Zhou Yu Tong. A lista pode ser uma ótima oportunidade para conhecer sobre novos esportes e escolher um para praticar em 2025.

Confira a 1ª parte da lista:

Dorama "Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok-joo" (2016)

Sinopse: Uma estudante universitária e atleta de levantamento de peso chamada Bok Joo (Lee Sung-kyung) está em busca da sonhada medalha de ouro. Acontece que durante o caminho ela acaba encontrando o seu primeiro amor, um médico (Lee Jae-yoon) numa clínica de obesidade, em que ela se inscreve no programa de perda de peso para poder se aproximar dele. Ela só não contava que o seu amor é primo de um antigo colega (Nam Joo-hyuk) de escola que vivia perturbando ela nos tempos do colégio. Este amigo é um nadador que estuda na mesma faculdade que Bok Joo.

Classificação: 14 anos

Gênero: Comédia

Episódios: 16

Elenco: Lee Sung-kyung; Nam Joo-hyuk; Lee Jae-yoon; Kyung Soo-jin.

Disponível: Max, Viki e Kocowa

Nacionalidade: Sul-coreana

Dorama "Vinte e Cinco, Vinte e Um" (2022)

Sinopse: Uma esgrimista (Kim Tae-ri) está correndo atrás do seu grande sonho, mas acaba conhecendo um jovem (Nam Joo-hyuk) que está batalhando para reconstruir a sua vida.

Classificação: 12 anos

Gênero: Drama

Episódios: 16

Elenco: Kim Tae-ri; Nam Joo-hyuk; Kim Ji-yeon.

Disponível: Netflix

Nacionalidade: Sul-coreana

Dorama "The Prince of Tennis ~ Match! Tennis Juniors ~" (2019)

Sinopse: Este C-Drama é baseado na série de mangá de Takeshi Konomi, em que um jovem jogador de tênis (Peng Yuchang) que esteve fora da China, mas volta para o seu país para um objetivo: derrotar o seu pai, que é um gênio do esporte. Acontece que ele tem que equilibrar a sua vida na escola e o seu sonho, enquanto descobre outras metas de vida.

Classificação: 12 anos

Gênero: Drama

Episódios: 40

Elenco: Peng Yuchang; Dong Li; Zhang Yijie.

Disponível: Netflix

Nacionalidade: Chinesa

Dorama "Em Busca Do Smash Perfeito - Racket Boys" (2021)

Sinopse: Um grupo de jovens vão viver vários desafios dentro e fora do esporte. Para reconstruir um time de badminton que está quase falindo, eles serão levados para uma cidade rural para que este triste fim não ocorra.

Classificação: 12 anos

Gênero: Drama

Episódios: 16

Elenco: Kim Sang-kyung; Oh Na-ra; Tang Jun-sang.

Disponível: Netflix

Nacionalidade: Sul-coreana

Dorama "Nada Além de Você" (Nothing But You - 2023)

Sinopse: Um jovem jogador de badminton (Leo Wu) está tentando mudar de carreira, então decide focar no tênis como novo esporte. Para isso, ele decide entrar num clube de tênis para desenvolver suas habilidades. Lá, ele conhece um tenista experiente (Zhou Yu Tong), que já viveu muitas coisas na carreira. Imediatamente, ele se apaixona por ela. Apesar das várias tentativas, o amor não é correspondido, tudo por conta da diferença de idade entre eles: 10 anos. Será que essa é uma barreira para o amor?

Classificação: 14 anos

Gênero: Romance

Episódios: 38

Elenco: Leo Wu; Zhou Yu Tong; Li Qing; Chai Juan Zhe; Ma Fan Ding; Xia Hao Ran; Jiang Pei Yao.

Disponível: Viki

Nacionalidade: Chinesa

(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)