Conheça 6 músicas que embalam as histórias de K-Dramas

As trilhas sonoras são fundamentais para ajudar a contar a história que está em cena. Algumas delas são tão marcantes que basta ouvir um trecho para lembrar dos personagens e o que eles estavam vivendo. Os dorameiros e as dorameiras são excelentes para fazer isto. Basta tocar uma música de algum dorama, já lembram tudo o que estava acontecendo.

Antigamente, era comum novelas lançarem os esperados discos com toda a trilha musical, como aconteceu com “Mulheres Apaixonadas”, em 2003.

Algumas músicas que servem como trilha sonora para os doramas são feitas especialmente pensando nas histórias das séries. Por isso, separamos 6 músicas de 6 K-Dramas famosos e que marcaram época.

Breath - Sam Kim





Nome da série: Tudo Bem Não Ser Normal

Sinopse: quando uma escritora de livros infantis (Seo Yea-ji), que tem um transtorno de personalidade, encontra um agente comunitário (Kim Soo-hyun) que trabalha na ala psiquiátra, tudo pode acontecer. Os desafios que os dois vão enfrentar estão ligadosa como eles enxergam o amor.

Episódios: 10

Disponível: Netflix



Sigriswil - Kim Kyoung Hee





Nome da série: Pousando no Amor

Sinopse: um encontro inesperado que apenas um acidente de parapente poderia proporcionar: uma herdeira sul-coreana (Son Ye-jin) acaba conhecendo um oficial do exército norte-coreano (Hyun Bin) quando ela cai em terras norte-coreanas. Enquanto ele ajuda ela a se esconder e voltar para a Coréia do Sul, os dois acabam se apaixonando.

Episódios: 10

Disponível: Netflix

This Love - Davichi





Nome da série: Descendentes do Sol

Sinopse: quando um oficial da tropa de elite sul-coreana (Song Joog Ki) e uma cirurgiã (Song Hye Kyo) se apaixonam, mas acabam se separando por conta das suas ideologias, apenas o amor verdadeiro poderá proporcionar uma segunda chance à eles. Acontece que essa segunda chance será difícil por conta da guerra que se iniciou em outro país e ele foi mandado para o campo de batalha.

Episódios: 19

Disponível: Viki e Kocowa



Come to me - Lee Jong Suk

Nome da série: Enquanto Você Dormia

Sinopse: o poder sobrenatural de prever o futuro acaba unindo três pessoas, em que elas vão ter que descobrir os mistérios que envolvem as suas habilidades. Além disso, terão que proteger as pessoas que elas mais amam.

Episódios: 16 episódios

Disponível: Viki e Kocowa



Stay With Me (feat. PUNCH) - Chanyeol

Nome da série: Goblin

Sinopse: um ser fantástico (Gong Yoo) é condenado a viver eternamente, mas só o seu amor verdadeiro poderá colocar fim a sua maldição. Acontece que tudo muda quando a única pessoa (Kim Go-eun) que pode livrar o goblin de viver anos de solidão e ele se apaixonam

Episódios: 19

Disponível: Viki



Romantic Sunday - Car The Garden

Nome da série: Hometown Cha-Cha-Cha

Sinopse: tudo começa quando uma dentista (Shin Min-a) resolve se mudar para uma cidade costeira, em que ela conheceu numas férias quando criança. Acontece que o seu jeito acaba irritando os moradores locais, mas ela conhece faz-tudo (Kim Seon-ho) que a ajudará a viver nessa pequena cidade litorânea.

Episódios: 10

Disponível: Netflix

