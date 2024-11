Doramas sobre esporte (parte 2); Confira mais 5 produções disponíveis nos streamings

A segunda parte da lista de doramas sobre esporte conta com produções como "Flores no Deserto", estrelada por Jang Dong-yoon e Lee Ju-myoung, que já foi um dos K-Dramas mais aguardados de 2023 pelos dorameiros e pelas dorameiras.

A parte 2 tem indicações sobre diversos esportes, principalmente, quando o assunto é luta. Além de "Flores no Deserto", que tem no enredo a tradiconal luta sul-coreana, Ssireum, a lista conta com a indicação de "Lutando Pelo Meu Caminho", que tem na história o Taekwondo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Confira 4 doramas com Jung So-min, estrela de "O Amor Mora Ao Lado"]]

Esta é mais uma ótima oportunidade para conhecer sobre novos esportes e escolher um para praticar em 2025.

Confira a 2ª parte da lista:

Dorama "Na Direção Do Amor" (2020)

Sinopse: A vida de um ex-atleta famoso (Yim Si-wan) muda mais uma vez quando ele conhece uma tradutora e escritora de legendas para filmes (Shin Se-kyung), em que ele acredita ser o amor da sua vida. No passado, ele foi popular no atletismo, chegando a participar da seleção nacional, mas foi forçado a renunciar.

Classificação: 14 anos

Gênero: Romance

Episódios: 16

Elenco: Yim Si-wan; Shin Sae-kyeong; Choi Soo-young.

Disponível: Netflix

Nacionalidade: Sul-coreana

Dorama "Stove League" (2019)

Sinopse: Quando um técnico contestado (Namkoon Min) e a chefe mais jovem de gerenciamento (Partk Eun-bin) são contratados para um time de beisebol que ficou em último lugar da liga, muita coisa pode acontecer. Afinal, não tem como passar do última posição do campeonato. Será que a nova equipe poderá reverter essa situação na próxima temporada?

Classificação: 12 anos

Gênero: Drama

Episódios: 10

Elenco: Namkoong Min; Park Eun-bin; Oh Jung-se; Cho Byeong-kyu

Disponível: Netflix, Viki e Kocowa

Nacionalidade: Sul-coreana

VEJA MAIS

Dorama "18 Outra Vez" (2020)

Sinopse: Um homem de 37 anos (Yoon Sang-hyun) enfreta uma crise de meia idade, um divórcio que está prestes a acontecer, conflito com os filhos e uma demissão ao mesmo tempo. Com isso, ele deseja voltar no tempo, em que ainda não tinha arrependimentos. Como num milagre, ele é atendido, então acorda no corpo de um jovem de 18 anos, mas com a mesma mentalidade que dormiu. Assim, ele passa a ter uma nova identidade (Lee Do-hyun) e se matricula no colégio dos filhos para saber como ter uma relação de pai e filhos com eles.

Classificação: 12 anos

Gênero: Fantasia e Ficção Científica

Episódios: 16

Elenco: Lee Do-hyun; Yoon Sang-hyun; Kim Ha-neul; Roh Jeong-eui.

Disponível: Max

Nacionalidade: Sul-coreana

Dorama "Flores no Deserto" (2023)

Sinopse: Um lutador de Ssireum (Jang Dong-yoon), luta tradicional da Coréia do Sul, está cogitando encerrar sua carreira por conta da falta de motivação. Acontece que ele acaba reencontrando uma amiga de infância (Lee Ju-myoung) que não via há anos. Ela também é lutadora e líder de um equipe de Ssireum. Junto com outros amigos, eles vão encontrar uma motivação em comum para não deixar o amor pelo esporte acabar.

Classificação: 12 anos

Gênero: Drama

Episódios: 12

Elenco: Jang Dong-yoon; Lee Ju-myoung; Yun Jong-seok

Disponível: Netflix

Nacionalidade: Sul-coreana

VEJA MAIS

Dorama "Lutando Pelo Meu Caminho" (2017)

Sinopse: Em um mundo cruel e insensível, dois jovens tentam sobreviver e trilhar os seus próprios caminhos. Para que isso ocorra, eles vão ter que contar com a amizade um do outro. Ele é um ex-lutador de Taekwondo (Park Seo-jun) e ela é uma funcionária numa loja de departamento (Kim Ji-won), mas que sempre sonhou em ser locutura. Apesar de tudo, eles não desistem dos seus sonhos.

Classificação: 12 anos

Gênero: Romance

Episódios: 10

Elenco: Park Seo-jun; Kim Ji-won; Ahn Jae-hong; Son Byeong-ho; Lee Elijah

Disponível: Netflix, Viki e Kocowa

Nacionalidade: Sul-coreana

Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de