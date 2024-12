Doramas de Natal (parte 2): Confira 3 doramas com a temática nos streamings

Nesta segunda parte da lista de doramas de Natal, contamos com um dorama clássico chamado "Responde 1988", que é estrelado por Lee Hye-ri, Park Bo-gum e Ryu Jun-yeol.

Essa é mais uma oportunidade para conferir produções de K-Drama para entrar no clima de Natal.

Confira mais 3 séries de Natal:

Dorama "Irei Quando o Tempo Estiver Bom" (2020)

Sinopse: Uma violoncelista resolve se mudar para um pequeno vilarejo onde morou durante o ensino médio. Lá, ela acaba reencontrando um antigo amigo. Além disso, ela acaba conhecendo outras pessoas na pacata cidade, em que as pessoas vivem num ritmo diferente dos grandes centro urbanos. Nessa jornada, ela terá que aprender a lidar com o amor e com a nova rotina.

Gênero: Romance

Classificação: 16 anos

Episódios: 16 episódios

Elenco: Seo Kang-jun, Park Min-young, Moon Jeong-hee.

Disponível: Viki e Netflix

Dorama "Uma Coisa Chamada Primeiro Amor" (2019)

Sinopse: Uma garota não consegue fazer amigos na faculdade até que um dia resolve se abrir para um grupo de colegas. Quando ela faz isso, acaba formando boas amizades e entra para o clube de teatro. Lá, ela conhece o astro principal, que acaba fazendo de tudo para ele se apaixonar por ela, inclusive mudar tudo sobre si. Mas ela acaba descobrindo muitas coisas sobre si enquanto tenta ser outra pessoa.

Gênero: Comédia Romântica

Classificação: 14 anos

Episódios: 36

Elenco: Lai Kuan-lin, Zhao Jinmai, Wang Run Ze, Chai Wei

Disponível: Viki

Dorama "Responde 1988" (2015)

Sinopse: A história se passa nos anos 1980, em que cinco crianças são os personagens principais. A série mostra como eles vão crescendo e como a amizade é importante num tempo em que estar presente não era tão fácil como é hoje por conta dos avanços tecnológicos. Com personalidades diferentes, cada uma acaba trilhando seu próprio caminho, mas sem esquecer das confusões e desafios que viveram na infância. Esta é a terceira série dos dramas "Reply", que tem também "Reply 1997", de 2002 e "Reply 1994", de 2013.

Gênero: Comédia Romântica

Classificação: 14 anos

Episódios: 20

Elenco: Lee Hye-ri, Park Bo-gum, Ryu Jun-yeol.

Disponível: Viki e Netflix

(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)