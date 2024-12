Conheça Doramas sobre recomeços para entrar no clima de ano novo

Com a chegada do Ano Novo, algumas pessoas traçam novas metas para serem conquistadas no ano que está próximo. Outras pessoas precisam de verdadeiros recomeços, seja na vida profissional ou no relacionamento amoroso. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal separou uma lista com 19 doramas que têm o tema do recomeço como um dos focos da história. Nesta primeira parte, acompanhe sobre 10 produções asiáticas.

O ano de 2025 será regido pelo número 9, o qual tem significado de transformação e mudança, segundo a numerologia. Então, caso você esteja pensando em mudar de vida, saiba que o próximo ano será um prato cheio para isso.

A primeira parte da lista conta com o K-Drama "Romance is a Bonus Book", que conta com Lee Jong-suk, Lee Na-young e Jung Eugene no elenco e tem Lee Jeong Hyo na direção da série.

Para entrar no clima de fim de ano e criar mais expectativa sobre o início de 2025, confira a primeira parte da lista sobre doramas sobre recomeço:

Dorama "Um Recomeço" / "Reborn" / "Huan Yu"

Sinopse: Uma jovem acaba se mudando com a sua família para um vilarejo por conta dos boatos sobre a morte da sua irmã mais velha. No novo local, ela faz amizade com uma colega de turma, que a ajudará a descobrir o que aconteceu realmente com a sua irmã. Enquanto isso, eles vão poder se curar de feridas que as suas famílias lhe causaram e até descobrindo sentimentos um pelo o outro. Este C-drama é uma adaptação da webnovela "Huan Yu" e vai estrear em 2025.

Gênero: Romance

Classificação: 14 anos

Episódios: 24

Elenco: Zhang Jingyi, Zhou Yiran, Liu Dan

Nacionalidade: chinesa

Disponível: Viki (em 2025)

Dorama "Começar de Novo"

Sinopse: Uma mulher de 30 anos aceita procurar um pretendente depois de muita pressão familiar. Ela acaba conhecendo um cirurgião e logo casando com ele. Mas a vida de casada não era exatamente como ela imaginou, então ela busca se divorciar dele. Porém, não contava que durante esse tempo aprenderia sobre a vida de casada e que se apaixonaria verdadeiramente por ele. Agora, é preciso correr para recomeçar antes que tudo acabe.

Gênero: Comédia romântica

Classificação: 14 anos

Episódios: 35

Elenco: Zhou Yu Tong, Gong Jun, Zhang Jia Wei, Wu Man Si

Nacionalidade: chinesa

Disponível: Viki

Dorama "Romance Is a Bonus Book"

Sinopse: Dois amigos de infância voltam a se aproximar após anos longe. Agora, ele é um escritor talentoso cheio de conquistas, enquanto ela se divorciou a pouco tempo e acabou de perder o emprego de redatora. Neste recomeço, os dois terão que se reencontrar na caminhada da vida e fazer o amor dar certo.

Gênero: Romance

Classificação: 12 anos

Episódios: 16

Elenco: Lee Jong-suk, Lee Na-young, Jung Eugene

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

Dorama "Não Quero Fazer Nada" / "Pausa De Verão"

Sinopse: A vida de uma jovem parecia estar indo muito bem, já que ela estava tendo sucesso na carreira profissional e tinha um namorado que gostava muito. A vida começa a desandar quando ela passa a se estressar no emprego, o namorado termina com ela e a sua mãe morre em um acidente trágico. Em busca de um recomeço, ela larga tudo para ir morar no litoral e dar um tempo de tudo para recarregas as energias. Lá, ela conhece outra pessoa que também está lidando com um recomeço e ambos vão se ajudar nessa empreitada.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Episódios: 10

Elenco: Kim Seol-hyun, Yim Si-wan e Shin Eun-soo.

Nacionalidade: sul-coreana.

Disponível: Netflix e Viki

Dorama "Olá, Meus 20 Anos!" / "Hello, My Twenties"

Sinopse: Cinco jovens vão morar juntas numa espécie de república universitária chamada "Belle Époque". Elas têm personalidades e estilos de vida completamente diferentes uma das outras, mas vão aprender a conviver com as diferenças, porque estão buscando realizar os sonhos e enfrentar os desafios que a nova etapa da vida está impondo. Elas vão descobrir na amizade o amparo necessário para cada uma seguir o próprio caminho.

Gênero: Comédia

Classificação: 14 anos

Episódios: 20 (2 temporadas)

Elenco: Han Ye-ri, Han Seung-yeon, Park Eun-bin.

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Viki e Netflix

Dorama "Amor Rural"

Sinopse: Mesmo contra a sua vontade, um jovem veterinário da cidade grande se muda para uma pequena cidade rural que é longe de tudo. Como ele não queria estar ali, acaba achando tudo ruim, mas aos poucos sua visão mudar. Isso acontece, principalmente, depois que ele conhece uma jovem policial local, que guarda um doce segredo. Aos poucos eles vão se aproximando e criando um forte sentimento.

Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Episódios: 10

Elenco: Park Soo-yeong, Choo Young-woo, Baek Sung-chul

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

Dorama "Diga-me O Teu Desejo"

Sinopse: Um jovem foi condenado a prestar serviço comunitário em um centro de cuidados para pessoas que têm doenças terminais. Neste local, o líder da equipe de voluntários é uma pessoa incansável, em que começou uma unidade para realizar os últimos desejos dos pacientes da instituição, não importando o que eles desejem, pois tudo será realizado. Uma enfermeira faz de tudo para que os pacientes se mantenham alegres e ativos. Esta será uma excelente oportunidade para que o jovem se conheça e possa seguir um rumo diferente daquele que o fez ser condenado.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Elenco: Ji Chang-wook, Choi Soo-young, Sung Dong-iI, Won Ji-an

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Viki

Dorama "Welcome2life"

Sinopse: Um advogado levava uma vida em que se colocava em primeiro lugar de uma forme egoísta, já que focava apenas nos seus próprios interesses. Quando ele tem a oportunidade de fazer diferente depois de passar a habitar um mundo paralelo, ele se torna uma pessoa justa e sincera, sendo totalmente diferente do que era antes. Essa jornada de recomeço só é possível porque ele recebeu uma segunda chance.

Gênero: Comédia romântica e Fantasia

Classificação: 14 anos

Episódios: 32

Elenco: Rain, Lim Ji-yeon, Kwak Si-yang

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Viki

Dorama "De Voltas às Raízes"

Sinopse: Esta série conta a história de uma menina que teve alguns recomeços. Primeiro, ela sai da sua cidade natal quando aconteceu um acidente. Ela vai para a capital, em que assume uma nova identidade enquanto fica por lá por um bom tempo. Mas é forçada a retornar à vila de pescadores após perder tudo em um escândalo. Quando retorna à cidade natal, ela procura não ser reconhecida, mas acaba sendo envolvida por um antigo amigo de infância.

Gênero: Romance

Classificação: 12 anos

Episódios: 16

Elenco: Ji Chang-wook, Shin Hae-sun, Kim me-kyung

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Netflix

Dorama "Quando Meu Amor Floresce"

Sinopse: Dois jovens experimentaram o primeiro amor ainda na universidade. Ela era uma caloura do curso de Música, enquanto ele era um aluno popular do curso de Direito. Por serem jovens, os dois não conseguiram sustentar o relacionamento que acabou depois de um tempo. Contudo, 20 anos depois os dois voltam a se encontrar, mas agora em situações diferentes. Ela é uma mãe solteira que trabalha como terceirizada e batalha para sobreviver. Ele é um homem quase que irreconhecível, sendo um empresário que busca dinheiro e honra. Apesar disso, o seu antigo amor logo o reconhecerá quando eles se reencontrarem. Será que há espaço para um recomeço?

Gênero: Romance

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Elenco: Lee Bo-young, Yoo Ji-tae, Park Jin-young, Jeon So-nee

Nacionalidade: sul-coreana

Disponível: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)