Dorama 'Vicenzo': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama “Vicenzo”, de 2021, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de ação, disponível na Netflix, foi criado por Kim Hee-won e Park Jae-bum e é estrelado por Song Joong-ki, Jeon Yeo-been e Ok Taec-yeon.

VEJA MAIS

O K-drama "Vicenzo" possui 20 episódios (Reprodução)

Sinopse de “Vicenzo”

O advogado coreano Vincenzo Cassano (Joong-ki Song) mora na Itália desde os oito anos. Adotado como consequência de uma traição de gangue, ele trabalha para uma família italiana de mafiosos que vivem em disputa com outras facções. Quando vai à Coreia do Sul, seu país de origem, Vicenzo decide se vingar das pessoas que o fizeram sofrer no passado. Agora, o advogado trava uma batalha contra um cartel poderoso, enquanto conta com a ajuda da advogada Hong Cha-young (Jeon Yeo-bin) e do seu estagiário Jang Jun-woo (Taecyeon).

Veja o trailer de “Vicenzo”

Qual o elenco de “Vicenzo”?

O elenco de "Vicenzo" é formado por Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon, Kwak Dong-yeon, Na Chul, Kim Sung-cheol, Jo Han-shul, Kim Yoon-hye e Kim Yeo-jin.

"Vicenzo", K-drama de ação, foi lançado em 2021 (Reprodução)

Quantos episódios tem "Vicenzo"?

"Vicenzo" tem uma temporada com 20 episódios. Cada um tem cerca de 80 minutos de duração.

Onde assistir "Vicenzo"?

O K-drama “Vicenzo” está disponível na Netflix.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)