O Liberal chevron right Cultura chevron right

Série ‘Pelos Rios’ será lançada durante a COP 30 e destaca turismo sustentável na Amazônia

Produção da Marahu Filmes percorre oito rios amazônicos e mostra o cotidiano e a cultura das comunidades ribeirinhas

Amanda Martins
fonte

A jornalista e ativista Larissa Noguchi apresenta a série 'PELOS RIOS', que navega por oito rios amazônidas (Marahu Filmes)

A sériePelos Rios”, produção da Marahu Filmes, será lançada nesta terça-feira (11), a partir das 10h, no Pavilhão do Ministério do Turismo, localizado na Green Zone da COP 30, em Belém. A entrada é gratuita, e o acesso ao auditório se dará por ordem de chegada, sujeito à lotação do espaço. Após a exibição, o público poderá acompanhar um debate sobre turismo de base comunitária e sustentabilidade, com a participação de representantes de comunidades ribeirinhas, pesquisadores e integrantes da produção.

O evento reunirá Pedro Nassar, coordenador do Programa de Turismo de Base Comunitária do Instituto Mamirauá; Dona Nena, produtora ribeirinha, chocolatier e proprietária da empresa Filha do Combu; Thiago Pelaes, fotógrafo e diretor da Marahu Filmes; e Larissa Noguchi, jornalista e apresentadora da série “Pelos Rios da Amazônia”. O encontro propõe refletir sobre o turismo como fonte de renda sustentável, capaz de contribuir para a conservação da floresta e o fortalecimento das comunidades locais.

Com direção de Fernando Segtowick e Thiago Pelaes, a série percorre oito importantes cursos d’água da Amazônia - Arapiuns, Guamá, Negro, Caeté, Tocantins, Tapajós, Xingu e Solimões -, apresentando o cotidiano, a cultura, a culinária e as práticas sustentáveis das populações que vivem às margens desses rios. A longa, que será exibida pela TV Cultura de São Paulo, ainda não tem data de estreia definida.

A produção é um retrato da Amazônia a partir do olhar de quem vive nela. Para Thiago Pelaes, essa perspectiva é essencial para retratar a região sem estereótipos. “A gente não acredita que o que temos aqui é uma coisa ‘exótica’. É a nossa origem, é a nossa maneira de enxergar. Temos o orgulho de apresentar o nosso espaço, a nossa história para quem é de fora e sem preconceitos. Muitas vezes quem é de fora não consegue compreender e entender a dinâmica do povo daqui, que é diferente”, afirmou o diretor.

O cineasta Fernando Segtowick destacou a importância de lançar a série durante a conferência. “Pelos Rios é um convite para conhecer as múltiplas relações que os amazônidas têm com os cursos d’água. A COP30 é a oportunidade ideal para o lançamento, em especial por buscar valorizar o turismo comunitário e jogar luz a atividades que valorizam a preservação e uso sustentável dos recursos amazônicos. Pontos que convergem para uma das principais agendas da conferência”, observou.

A apresentadora Larissa Noguchi ressaltou a conexão entre a série e os valores que orientam seu trabalho. “Encontrar por meio das nossas águas essa maneira de unir a conservação do meio ambiente, dos espaços, dos rios, com o esporte, para mim, foi muito maravilhoso. A proposta da série é justamente mostrar essa conexão que a gente tem de nascença, de ancestralidade, de história, dos nossos rios, das nossas ruas, das nossas histórias que acontecem com esses povos das beiradas. Mesmo nas diversas Amazônias urbanas, somos povos de beiradas de rios”, afirmou.

Larissa também reforçou o papel da produção como uma ponte entre conservação e desenvolvimento. “A série é uma forma que a gente encontrou, pelo audiovisual, também de dar um grito de atenção para mostrar que é possível viver em conexão com tudo e ainda promover o desenvolvimento econômico dessas comunidades com o que elas têm de melhor, que é viver no meio da floresta, na beira dos rios, cuidando desse espaço e fazendo deles morada para sempre”, destacou a comunicadora.

SERVIÇO:

Lançamento da série ‘Pelos Rios’;

  • Data: terça-feira, 11 de novembro;
  • Horário: 10h;
  • Local: Pavilhão do Ministério do Turismo na Green Zone da COP 30;
  • Entrada gratuita.
Palavras-chave

série 'Pelos Rios'

cultura

cinema

cop 30 belém
