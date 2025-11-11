Djavan lança ‘Improviso’ e anuncia turnê comemorativa de 50 anos que passará por Belém

O cantor e compositor Djavan lança, nesta terça-feira (11), o álbum “Improviso”, o 26º de sua carreira. O trabalho reúne 12 canções autorais, sendo 11 inéditas, e marca o retorno do artista com um projeto construído em torno das múltiplas expressões do amor e da espontaneidade das relações humanas. Para a alegria dos fãs, o lançamento ocorre em formato digital e em vinil, sendo o primeiro álbum do músico disponibilizado em tecnologia Dolby Atmos.

VEJA MAIS

Além do novo disco, Djavan também anunciou a turnê comemorativa “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”, que estreia em maio de 2026 e passará por estádios e arenas de todo o país, incluindo Belém, do Pará, onde o cantor se apresentará em 24 de outubro.

Novo projeto

Com produção, direção artística e arranjos assinados pelo próprio Djavan, ‘Improviso’ chega às plataformas de streaming após a divulgação dos singles “Um Brinde” e “O Vento”, lançados em 25 de setembro e 23 de outubro, respectivamente. A faixa “O Vento” é a única regravação do álbum - composta em parceria com Ronaldo Bastos e gravada originalmente por Gal Costa, em 1987, no disco’Lua de Mel Como o Diabo Gosta’. A perda da cantora em 2022 inspirou o compositor alagoano a revisitar a obra, agora interpretada por ele.

O repertório transita por baladas e sambas. A faixa-título, que dá nome ao álbum, reforça, segundo Djavan, a ideia de que o amor e a criação musical são processos movidos por incertezas e descobertas. “As notas incertas só falam de amor”, diz um dos versos da canção.

Entre as faixas inéditas, “Um Affair” abre o álbum com uma reflexão sobre a liberdade nas relações afetivas. Já “Pra Sempre” tem origem em uma melodia composta em 1987, quando o produtor Quincy Jones convidou Djavan a escrever uma música para Michael Jackson. O artista não chegou a enviar a composição, que agora ganha nova letra em homenagem ao Rei do Pop.

A canção “Levei a Noite” representa um dos momentos mais melancólicos do disco, com estrutura de balada, gênero que acompanha o compositor desde o início da carreira. Em contraste, “Cetim” e “Para Nunca Mais Esquecer” exploram o início dos relacionamentos, com letras que combinam leveza e lirismo. A última faz referência à cidade de Paris e ao personagem Cyrano de Bergerac, misturando elementos de jazz e R&B.

Outras faixas do álbum ampliam o repertório temático do artista. Em “O Grande Bem”, o amor é retratado como força motriz da existência; a “Falta Ralar!” é narrada do ponto de vista de uma adolescente de 15 anos apaixonada por um jovem de 18, inspirada na observação de Djavan sobre as relações entre gerações. Já “Sonhar” aborda o contexto político e social contemporâneo, refletindo sobre guerra e a ausência de amor no mundo atual.

O novo disco reúne músicos que acompanham Djavan há anos. Entre eles, Torcuato Mariano (guitarras), Marcelo Mariano (baixo), Paulo Calasans e Renato Fonseca (pianos e teclados), Felipe Alves (bateria) e Marcos Suzano (percussão). O álbum também conta com participações de João Viana e Max Viana, filhos do cantor, além de um trio de metais formado por Jessé Sadoc, Marcelo Martins e Rafael Rocha.

Turnê

Em celebração às cinco décadas de carreira, Djavan se prepara para subir aos palcos em uma das maiores turnês de sua trajetória. O espetáculo “Djavanear 50 anos. Só Sucessos” percorrerá estádios e arenas de todas as regiões do país a partir de 9 de maio de 2026, com estreia marcada para o Allianz Parque, em São Paulo. A turnê reunirá os maiores clássicos do cantor alagoano, em um show dedicado à sua obra e ao legado que construiu na música popular brasileira desde o lançamento de seu primeiro álbum, ‘A Voz, o Violão, a Música de Djavan’, em 1976.

Além da capital paulista, o roteiro passará por dez cidades brasileiras, entre elas Salvador, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belém, Recife e Maceió. O repertório trará cerca de 25 canções que marcaram diferentes fases da carreira, apresentadas em um formato grandioso. A direção artística será assinada por Gringo Cardia, com iluminação e direção de fotografia de Césio Lima, Mari Pitta e Sérgio Almeida.

A última apresentação de Djavan em Belém ocorreu no dia 2 de março de 2024, no Hangar, como parte da “Turnê D 2024”. O espetáculo teve abertura da cantora paraense Juliana Sinimbú e reuniu um grande público para celebrar diferentes fases da carreira do artista alagoano.

Responsável pela produção e pelos arranjos do show, Djavan destacou o envolvimento direto em todas as etapas do trabalho. “Me envolvo em todo o processo de uma maneira incrivelmente profunda. Aí a vontade de cair na estrada e subir no palco vai também se acentuando. Não vejo a hora”, afirmou o cantor em entrevista concedida ao Grupo Liberal no ano passado.

O repertório reuniu cerca de 20 canções que atravessam sua discografia. Embora o artista costume renovar os clássicos de uma turnê para outra, ele destacou que músicas como “Sina” e “Flor de Lis” permanecem fixas em todos os shows “porque são canções que o povo ama”.

Agenda da turnê em 2026:

09 de maio – São Paulo - Allianz Parque

23 de maio – Salvador

30 de maio – Fortaleza

13 de junho – Curitiba

27 de junho – Brasília

18 de julho – Belo Horizonte

01 de agosto – Rio de Janeiro

29 de agosto – Florianópolis

24 de outubro – Belém

31 de outubro – Recife

05 de dezembro — Maceio