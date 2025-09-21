Capa Jornal Amazônia
Política

Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan convocam para atos contra a PEC da Blindagem

Foram marcadas manifestações com atrações musicais no Rio de Janeiro e São Paulo

Estadão Conteúdo

Grandes nomes da música nacional, além de movimentos sociais e congressistas, estarão em manifestações em várias cidades brasileiras neste domingo, 21, para protestarem contra a PEC da Blindagem e o projeto da anistia. No Rio, o ato será em Copacabana às 14h e contará com show dos cantores e compositores Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan. "A 'PEC da Bandidagem' tem de receber da sociedade brasileira uma resposta socialmente saudável, de que grande parte da população não admite um negócio desses", disse Caetano em um vídeo publicado nas redes sociais.

Em São Paulo, a manifestação foi marcada para 14 horas, na frente do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, e está sendo chamada pela Frente Povo Sem Medo, movimento social ligado ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

PARA ENTENDER

A chamada PEC da Blindagem dificulta investigação e prisão de deputados e senadores. Na prática, apurações exigiriam aval do Poder Legislativo, ou seja, da própria Câmara ou do Senado. A votação na terça em horário tardio, comum em pautas impopulares, não evitou que o tema entrasse na ordem do dia dos brasileiros. Levantamento exclusivo do Google Trends mostra que a PEC, ao lado da condenação de Jair Bolsonaro, esteve entre os assuntos mais buscados no Brasil na última semana. Deputados que votaram a favor chegaram a vir a público pedir desculpas.

No dia seguinte, passando das 22h30, os parlamentares ainda aprovaram regime de urgência para a tramitação do texto que prevê perdão político aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. As pesquisas mostram que o tema também divide os brasileiros.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

