Campanha entre Gilberto Gil e TikTok promete plantar até 1 milhão de árvores

O cantor Gilberto Gil e a rede social TikTok anunciaram nesta segunda, 10, uma parceria para a campanha "Refloresta Com Gil". A iniciativa busca conscientizar sobre o reflorestamento e o impacto positivo de uma alimentação saudável no clima. O objetivo é plantar uma árvore a cada vídeo postado para a ação.

Para participar, os usuários do TikTok devem publicar vídeos na plataforma até o dia 21 de novembro. É necessário usar o áudio específico da iniciativa, que contém a voz de Gilberto Gil e a base instrumental da música "Refloresta". As hashtags a serem utilizadas são #COP30, #ReflorestacomGil, #IngredientePrincipal, #JuntosPeloClima e #climateaction. Um modelo de CapCut também está disponível para a campanha.

Em Belém, no Pará, cidade que sedia a COP-30, ocorrerá uma roda de conversa. Gilberto Gil e influenciadores do Brasil e do exterior debaterão arte, sustentabilidade e redes sociais neste evento.

A mensagem de Gilberto Gil sobre a campanha

Confira a mensagem lida por Gilberto Gil em sua participação na campanha com o TikTok:

"Manter de pé o que resta não basta. É hora de replantar, de cuidar, de respeitar, de ressoar o cuidado com a Terra em todos os aspectos de nossa vida. Da forma como trabalhamos ao ingrediente principal que escolhemos levar à mesa. Porque reflorestar é semear futuro para se alimentar bem. Está tudo conectado com a saúde do nosso planeta. Comece hoje o movimento em busca de uma Terra mais sã. A cada vídeo postado com esse áudio, uma árvore será plantada para ajudar a reflorestar o planeta. Pelo clima, por você, por mim, pelos nossos e pelos outros: é hora de ser Refloresta."

O TikTok informou que até 1 milhão de árvores serão plantadas em diferentes biomas do país como parte da campanha "Refloresta Com Gil".