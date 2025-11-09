Gilberto Gil chega a Belém para a estreia da ópera 'I-Juca Pirama', durante a COP 30
Espetáculo tem a assinatura de Gil e do maestro Aldo Brizzi e libreto do escritor Paulo Coelho; estreia será conferida por Lula e outras autoridades no Theatro da |Paz nesta segunda (10)
O cantor e compositor baiano Gilberto Gil vai desembarcar em Belém nesta segunda-feira (10), a fim de acompanhar a estreia mundial da ópera "I-Juca Pirama", no Theatro da Paz. De acordo com informação exclusiva do colunista Jeferson Höenisch, do Grupo Liberal, o artista ficará hospedado em um hotel de luxo na capital paraense e deve assistir à estreia ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama Janja, do governador Helder Barbalho e de outros integrantes do governo federal.
Inspirada no poema de Gonçalves Dias, a obra tem libreto do escritor Paulo Coelho e trilha assinada por Gilberto Gil e Aldo Brizzi. A pré-estreia será neste domingo (9), às 20h, e a estreia mundial acontece na segunda-feira (10), com récitas nos dias 11 e 12 de novembro, no mesmo horário.
Com direção cênica e musical do maestro italiano Aldo Brizzi, a produção propõe uma leitura contemporânea do clássico brasileiro, unindo arte, natureza e sabedoria ancestral dos povos da floresta. O elenco reúne a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, o Coro Carlos Gomes, artistas do Núcleo de Ópera da Bahia e o grupo indígena Huni Kuin, do Acre.
Os figurinos, confeccionados por artesãos e coletivos indígenas da Amazônia com materiais naturais, são assinados pelo xamã e artista plástico Tukano Bu’ú Kennedy e pela figurinista Irma Ferreira.
A realização é do Núcleo de Ópera da Bahia, em correalização com o Governo do Pará e a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com produção da ComArte Produções e apoio de instituições culturais nacionais e internacionais.
