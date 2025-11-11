Irmandade de carimbó e Festividade de São Benedito em Santarém Novo ganham documentário

Todos os detalhes de uma devoção religiosa que tem como fundo musical o carimbó, gênero musical símbolo da Amazônia, ganha um registro importante: o documentário “O Carimbó de Santarém-Novo — Uma ancestralidade de devoção e fé”, tem estreia nesta terça-feira (11) no YouTube e lançamento na Praça da Matriz neste município, no nordeste do Estado do Pará, às 19h. O projeto é da produtora Curupira Livre.

“São 200 anos de devoção e fé relacionadas com o carimbó, ritmo predominante da nossa região. Esse documentário é importante, porque vai possibilitar que as pessoas possam acessar mais informações sobre a Festividade de São Benedito e a Irmandade”, destaca Fernando Corrêa, mais conhecido como Preto, presidente da Irmandade de Carimbó de São Benedito, de Santarém-Novo.

Por meio do documentário, o público toma conhecimento dos aspectos religiosos e profanos da Festividade, ou seja, desde o começo até o final da programação. Esse conjunto de atrações aos moradores e visitantes de Santarém-Novo ocorre de 21 a 31 de dezembro.

Festeiros

No caso, a Alvorada com muito carimbó na casa de um festeiros. Outra atração é o Levantamento do Mastro, em que um cortejo de devotos e fiéis em geral percorrem as ruas de Santarém Novo, ao som do carimbó. O destino é o Barracão da Irmandade de Carimbó de São Benedito.

Os devotos de São Benedito que têm suas graças alcançadas por intercessão do santo expressam sua gratidão de um modo bem peculiar. Eles são os festeiros, ou seja, quem organiza cada uma das 11 noites de festejos no Barracão da Irmandade. Essas festas (além do café da manhã ofertado pelos promesseiros) são momentos de muito carimbó muito aguardados pelo público em geral.

“Nessas festas, que começou com os negros escravizados, as pessoas dançam muito bem arrumadas, com os homens de paletó e gravata. É algo que vem desde o começo da Festividade. Os barões, na época, estavam uma vez organizando a festa e os músicos faltaram. Então, eles chamaram os negros e eles tocaram carimbó e dançaram. E até hoje, nas festas, as pessoas dançam todas bem vestidas, com exceção dos músicos de carimbó”, detalha Preto.

Por isso, nesta terça-feira (11), a partir das 19h, na Praça da Matriz de Santarém-Novo, o lançamento do documentário marcará o transcurso do Dia Municipal do Carimbó, neste município. O Doc “O Carimbó de Santarém-Novo — Uma ancestralidade de devoção e fé” pode ser conferido no canal da Irmandade de Carimbó de São Benedito, que puxou a campanha do carimbó como patrimônio cultural imaterial do Brasil.