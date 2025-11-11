Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Irmandade de carimbó e Festividade de São Benedito em Santarém Novo ganham documentário

Iniciativa é da produtora Curupira Livre, e trabalho será lançado nesta terça (11) no município e no YouTube

Eduardo Rocha
fonte

Toda a singularidade da Festividade em homenagem a São Benedito é mostrada no documentário (Foto: Divulgação)

Todos os detalhes de uma devoção religiosa que tem como fundo musical o carimbó, gênero musical símbolo da Amazônia, ganha um registro importante:  o documentário “O Carimbó de Santarém-Novo — Uma ancestralidade de devoção e fé”, tem estreia nesta terça-feira (11) no YouTube e lançamento na Praça da Matriz neste município, no nordeste do Estado do Pará, às 19h. O projeto é da produtora Curupira Livre.

“São 200 anos de devoção e fé relacionadas com o carimbó, ritmo predominante da nossa região. Esse documentário é importante, porque vai possibilitar que as pessoas possam acessar mais informações sobre a Festividade de São Benedito e a Irmandade”, destaca Fernando Corrêa, mais conhecido como Preto, presidente da Irmandade de Carimbó de São Benedito, de Santarém-Novo.

Por meio do documentário, o público toma conhecimento dos aspectos religiosos e profanos da Festividade, ou seja, desde o começo até o final da programação. Esse conjunto de atrações aos moradores e visitantes de Santarém-Novo ocorre de 21 a 31 de dezembro.

Festeiros

No caso, a Alvorada com muito carimbó na casa de um festeiros. Outra atração é o Levantamento  do Mastro, em que um cortejo de devotos e fiéis em geral percorrem as ruas de Santarém Novo, ao som do carimbó. O destino é o Barracão da Irmandade de Carimbó de São Benedito.

Os devotos de São Benedito que têm suas graças alcançadas por intercessão do santo expressam sua gratidão de um modo bem peculiar. Eles são os festeiros, ou seja, quem organiza cada uma das 11 noites de festejos no Barracão da Irmandade. Essas festas (além do café da manhã ofertado pelos promesseiros) são momentos de muito carimbó muito aguardados pelo público em geral.

“Nessas festas, que começou com os negros escravizados, as pessoas dançam muito bem arrumadas, com os homens de paletó e gravata. É algo que vem desde o começo da Festividade. Os barões,  na época, estavam uma vez organizando a festa e os músicos faltaram. Então, eles chamaram os negros e eles tocaram carimbó e dançaram.  E até hoje, nas festas, as pessoas dançam todas bem vestidas, com exceção dos músicos de carimbó”, detalha Preto.

Por isso, nesta terça-feira (11), a partir das 19h, na Praça da Matriz de Santarém-Novo, o lançamento do documentário marcará o transcurso do Dia Municipal do Carimbó, neste município. O Doc “O Carimbó de Santarém-Novo — Uma ancestralidade de devoção e fé” pode ser conferido no canal da Irmandade de Carimbó de São Benedito, que puxou a campanha do carimbó como patrimônio cultural imaterial do Brasil.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

documentário aborda festividade e irmandade de carimbó de são benedito
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

Fernanda Thurann celebra a pré estreia de ‘Tainá e os ‘Guardiões da Amazônia’ na COP30, em Belém

Produtora associada da animação, Fernanda também é CEO da Brisa Filmes, coprodutora do filme

11.11.25 13h38

HERANÇA

Na COP 30, Luciano Huck comenta sobre os legados que o evento pode deixar para Belém

A visita aconteceu nesta terça (11), um dia após o apresentador circular por pontos turísticos da capital

11.11.25 12h39

TURISTANDO

Em passagem por Belém, Luciano Huck visita museu e assiste à ópera no Theatro da Paz

O comunicador conheceu o espaço e interagiu com o público

11.11.25 10h06

CINEMA

Série ‘Pelos Rios’ será lançada durante a COP 30 e destaca turismo sustentável na Amazônia

Produção da Marahu Filmes percorre oito rios amazônicos e mostra o cotidiano e a cultura das comunidades ribeirinhas

11.11.25 9h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

11.11.25 8h38

TURISTANDO

Em passagem por Belém, Luciano Huck visita museu e assiste à ópera no Theatro da Paz

O comunicador conheceu o espaço e interagiu com o público

11.11.25 10h06

CULTURA

Djavan lança ‘Improviso’ e anuncia turnê comemorativa de 50 anos que passará por Belém

Novo disco traz 12 faixas autorais, sendo 11 inéditas, e chega às plataformas digitais e em vinil

11.11.25 9h23

FAMOSOS

Gilberto Gil participa da noite de estreia da ópera “I-Juca Pirama” no Theatro da Paz

O cantor assistiu ao espetáculo ao lado de Flora Gil, Janja e das ministras Marina Silva, Margareth Menezes e Anielle Franco

11.11.25 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda