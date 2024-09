Série ‘Only Murders in the Building’ é renovada para a 5ª temporada; confira participações especiais

A série “Only Murders in the Building” está, oficialmente, renovada para a quinta temporada. Cerca de uma semana após o lançamento da quarta temporada, a confirmação foi divulgada nessa quarta-feira (4). O elenco principal, formado por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, permanece no próximo ano da produção.

O primeiro episódio da quarta temporada de “Only Murders in the Building” chegou ao Disney+, plataforma que disponibiliza a série no Brasil, no dia 27 de agosto. Até o momento, dois episódios estão no streaming para o público assistir. Os lançamentos são semanais e a previsão é que o capítulo final da temporada chegue no dia 29 de outubro.

Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e Oliver (Martin Short), de "Only Murders in the Building" (Reprodução)

A série é produzida pelo Hulu, streaming norte-americano indisponível no Brasil. Criada por Steve Martin e John Hoffman, “Only Murders in the Building” conta com as participações de Zach Galifianakis, Molly Shannon, Eva Longoria, Eugene Levy e Meryl Streep na quinta temporada. Anteriormente, o seriado também teve aparições de Jesse Williams e Cara Delevingne.

Sinopse de “Only Murders in the Building”

Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) moram em um prédio exclusive do Upper West Side, em Nova York. Os três não se conhecem e são completamente estranhos uns aos outros, mas um a obsessão por crimes os liga. Quando uma morte tenebrosa ocorre no edifício, Mabel, Charles e Oliver se tornam um trio investigativo. Aos poucos, eles passam a desconfiar de que o assassino esteja vivendo entre eles e, assim, precisam decifrar o mistério com urgência.

Onde assistir “Only Murders in the Building”?

A série “Only Murders in the Building” está disponível no Disney+.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)