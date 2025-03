Selena Gomez e Benny Blanco lançam álbum colaborativo 'I Said I Love You First'; ouça

Selena Gomez e Benny Blanco estão mais apaixonados do que nunca no lançamento do álbum colaborativo I Said I Love You First, disponível desde a madrugada desta quinta-feira (21). O projeto marca o quarto álbum de estúdio de Selena e o primeiro desde Rare (2020), trazendo uma nova fase na carreira da atriz.

Junto com o álbum, o casal também divulgou o clipe de uma das faixas, "Younger and Hotter Than Me". No vídeo, Selena aparece caminhando melancólica por um set de filmagens abandonado até encontrar Benny no estacionamento, reforçando a atmosfera intimista e emocional do projeto.

O lançamento chega poucos meses depois do casal oficializar o noivado, em dezembro do ano passado. Segundo Selena, I Said I Love You First é "um pequeno gostinho de quem somos, e como somos juntos". O álbum evidencia a sintonia entre os dois, misturando influências pop e eletrônicas. 🎵 Ouça a seguir:

Selena Gomez, que recentemente esteve em destaque nos filmes Emilia Pérez e Only Murders in the Building, é conhecida por hits como "The Heart Wants What it Wants" e "Come & Get It". Já Benny Blanco atua como produtor e compositor desde os anos 2000, com colaborações em sucessos como "Love Yourself" (Justin Bieber), "Moves Like Jagger" (Maroon 5) e "Tik Tok" (Kesha).

O casal assumiu o relacionamento publicamente em dezembro de 2023, após meses de rumores.

Assista ao clipe de Younger and Hotter Than Me: