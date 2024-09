Selena Gomez revela que não pode engravidar por conta de riscos à saúde: “me deixou de luto”

Durante uma entrevista à revista Vanity Fair, a atriz e cantora Selena Gomez, de 32 anos, revelou novos detalhes sobre seus problemas de saúde. Diagnosticada com lúpus em 2013, a artista contou que, devido a sua fragilidade, não pode engravidar, pois uma gestação traria sérios riscos tanto para ela quanto para o bebê.

“Nunca havia falado sobre isso publicamente”, revelou Selena. “Infelizmente não posso gerar meus próprios filhos. Tenho muitos problemas de saúde que colocariam a minha vida e a do bebê em risco. Isso é algo que me deixou de luto por um tempo", disse.

A artista explicou que hoje lida melhor com a situação e chegou a mencionar, na entrevista, a vontade de adotar uma criança. “Eu fico muito agradecida pelas possibilidades que existem para pessoas que querem ser mães. Sou uma dessas pessoas. Estou animada para ver como vai ser essa jornada, mas vai ser um pouco diferente do que eu esperava. No fim do dia, não me importo, vai ser meu bebê”, contou ela.

O lúpus é uma doença autoimune que pode afetar articulações, pele, rins, células sanguíneas, cérebro, coração e pulmões. Devido a complicações da enfermidade, Selena Gomez passou por um transplante de rim em 2017.

*(Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)