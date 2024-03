Com direito a lambida, Selena Gomez se declara ao namorado, Benny Blanco

Selena Gomez está apaixonadíssima! E, claro, não poderia deixar passar em branco o aniversário do seu amado, o músico e produtor musical Benny Blanco, que completou 36 anos nesta sexta-feira (8). Em uma demonstração de carinho e afeto, a atriz e cantora compartilhou uma série de fotos românticas ao lado de Benny em seu perfil no Instagram.

VEJA MAIS:

Na legenda, Selena expressou seus sentimentos, escrevendo: "Feliz aniversário, baby! Sua resistência emocional, disposição positiva, talento inacreditável (que me surpreende), humor inegável e amoroso, e coração bondoso me matam. Te amo, Benny", acompanhado por emojis de coração. As fotos postadas incluíram momentos de intimidade entre o casal, com beijos e até mesmo uma 'lambida'.

Essa não é a primeira vez que Selena se manifesta publicamente sobre seu relacionamento com Benny. Recentemente, em uma entrevista ao podcast New Music Daily, da Apple Music, ela compartilhou alguns insights sobre o namoro. "Devo dizer que, no geral, é o mais seguro que eu posso me sentir e tem sido muito adorável. Só cresci com isso, então é incrível", disse ela.

Sem entrar em muitos detalhes, Selena ressaltou a importância de estar com alguém que a respeite e que compreenda o mundo em que ela vive, indicando que Benny tem sido esse apoio e compreensão em sua vida. Essas declarações revelam a felicidade e a estabilidade que o relacionamento trouxe para a vida da artista, que recentemente também brilhou como atriz na série "Only Murders in the Building".

A relação de Selena Gomez e Benny Blanco continua a cativar fãs e seguidores, que expressam seus votos de felicidade e amor ao casal nesta data especial. Que venham mais momentos de felicidade e cumplicidade para os dois!