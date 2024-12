Selena Gomez anuncia noivado com Benny Blanco

A cantora e atriz Selena Gomez revelou aos fãs, nesta quinta-feira (12/12), que está noiva do produtor musical Benny Blanco. Aos 32 anos, Selena foi pedida em casamento durante um piquenique romântico organizado pelo casal, que assumiu publicamente o relacionamento há cerca de um ano.

Em sua conta no Instagram, Selena compartilhou registros do momento especial e exibiu o anel de noivado. Na legenda, escreveu: "O para sempre começa agora...". Veja:

O casal possui uma história de colaborações profissionais antes do relacionamento. Eles trabalharam juntos pela primeira vez em 2015, lançando as músicas "Kill Em with Kindness" e "Same Old Love". Em 2019, voltaram a colaborar na faixa "I Can't Get Enough", com participação de Tainy e J Balvin.