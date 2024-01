Samba das Águas: Festa a bordo de Iate promete celebrar os 408 anos de Belém

A cantora paraense Alba Mariah realizará em breve mais uma edição do projeto Samba das Águas, uma festa a bordo de um iate que percorrerá a orla de Belém no dia 12 de janeiro, data em que a cidade completa 408 anos de existência.

O espetáculo será constituído de sambas tradicionais, chorinho e apresentações musicais de convidados especiais. O público a bordo do iate poderá se servir de bebida, comida e participar de sorteios exclusivos durante a festa.

Com 41 anos de carreira, Alba Mariah afirma que o Samba das Águas foi criado com o objetivo de celebrar Belém e entregar uma visão única da cidade para o público presente.

“A ideia surgiu como uma tentativa de entretenimento que fosse fora do solo, para homenagear Belém e admirá-la da baía para o continente. As pessoas gostam dessa história de sair do trapiche, navegar pelo rio apreciando a paisagem, e claro, ouvindo boas músicas e confraternizando com os amigos. O intuito é olhar Belém com olhos de boto e homenagear a cidade no aniversário de 408 anos”, explica a artista.

O evento do dia 12 de janeiro se trata da 2ª edição do projeto, que foi inaugurado pela cantora em 18 de novembro de 2023. Alba salienta que a 1ª edição do evento já foi um grande sucesso, o que motivou o planejamento para mais uma festa.

"Eu fiquei surpresa com o comparecimento do público, que lotou o barco. Na ocasião, foi oferecido bebidas, comidinhas, além da venda de produtos de parceiros, uma economia criativa que foi feita na embarcação. O povo gostou tanto que pediu mais e por isso resolvemos realizar a 2ª edição, aproveitando para coincidir no aniversário de Belém”, relata a cantora

Os tripulantes do Samba nas Águas podem esperar músicas tradicionais de Belém, que marcaram época e continuam fazendo sucesso. De acordo com Alba, certas canções não podem faltar, porque fazem parte da identidade cultural da cidade.

“Uma que não sai do meu repertório é ‘Flor do Grão Pará’, do Chico Sena, meu irmão de sangue. É uma canção que tem um olhar muito carinhoso, poético e lírico sobre Belém e principalmente louva a memória do Chico como compositor, que ele nunca será esquecido.

Há outras como ‘Bom dia Belém’ e várias canções que refletem a nossa essência paraense, nossa essência do que é ser de Belém do Pará”, pontua a sambista.

Música e cultura a bordo

A embarcação utilizada para o Samba das Águas, o Iate Borari, percorrerá o rio Guamá em um trajeto que contempla a orla de Belém e destaca pontos turísticos que são considerados cartões postais da cidade. O Iate sairá da Marina Pública de Belém em direção ao Ver-o-Rio, seguindo para Ver-o-Peso e Estação das Docas, onde terá uma parada de apreciação e depois retornará para o porto Iate Clube.

Alba Mariah afirma que está ansiosa para o evento e que a expectativa é de fazer um grande show com representatividade cultural para todos os presentes.

“A festa será uma celebração dos 408 anos de Belém, exaltando a sua resistência, a sua importância cultural e histórica no Brasil. A minha expectativa é de que as pessoas também tenham esse intento, de ouvir boa música, de festejar e ter um olhar com mais carinho para a nossa cidade”, salienta a cantora.

Ao longo de sua jornada como artista independente na cidade, Alba revela que o espetáculo também tem a função de valorizar mais as produções de artistas de Belém, que muitas vezes não tem espaço para compartilhar sua arte.

“O passeio do Samba das Águas não é caça níquel, ele tem a função de valorizar a nossa cultura e fazer com que as pessoas compreendam e apoiem cada vez mais os projetos de artistas independentes em Belém, artistas que, como eu, fazem esse tipo de programação, paralela aos eventos oficiais da cidade”, destaca Alba.

Os interessados em participar da segunda edição do Samba das Águas podem adquirir os ingressos diretamente pelo número (91) 98198-0981 (WhatsApp). O 1º lote dos bilhetes custa R$ 100,00.

Serviço: Samba das Águas - Por Alba Mariah

Data: 12 de janeiro de 2024

Local: Iate Clube – Marina Pública de Belém, Bernardo Sayão, Condor

Preço: R$ 100,00 (1º lote)