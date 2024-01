Projeto reúne artistas paraenses em 3 dias de shows em Belém

Belém receberá, entre os dias 10 a 13 de janeiro, shows gratuitos de artistas paraenses que integram o Projeto Conexão Brasil, uma iniciativa que tem o objetivo de promover trocas culturais entre artistas de todo o território nacional. Em sua 1ª edição no Pará, o projeto visa compartilhar e facilitar o acesso à música produzida no Estado.

Os shows serão realizados no distrito de Icoaraci, com apresentações de grandes nomes da música paraense, como Kim Marques, Edilson Moreno, banda Fruto Sensual, Xeiro Verde, I Love Pagode, entre outras atrações. O evento ocorrerá na praça Pio XII (matriz), sempre das 16h às 21h.

Segundo o coordenador do Projeto, Aracely Evangelista, o evento irá impulsionar os trabalhos musicais já realizados pelos artistas paraenses, dando o merecido destaque e estrutura que precisam.

O músico paraense Kim Marques também estará no evento (Foto: Reprodução Instagram)

“A intenção é fazer um intercâmbio entre os trabalhos desenvolvidos por artistas paraenses. É uma forma de melhorar a qualidade dos eventos realizados no Pará, através das trocas de experiências profissionais, fazendo com que o artista paraense esteja mais conectado com eventos que ocorrem no Brasil”, destaca Aracely.

A iniciativa também terá o intuito de descentralizar o acesso à música paraense, viabilizando que diversas regiões do Estado possam receber produções culturais e artísticas do Pará. Essas produções também darão a oportunidade que artistas de cada região possam trocar experiências e assim enriquecer ainda mais a identidade musical do estado.

Para realizar essa conexão cultural e musical, o produtor executivo do projeto Will Junior, explica que, além de Belém, o projeto irá passar pelos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Parauapebas, Marabá, Santarém, Altamira e cidades do Marajó como Ponta de Pedras e Breves.

“O objetivo é identificar grupos, companhias, trupes e artistas de cada território, através da aplicabilidade de ações que aprofundem o diálogo artístico e fortaleçam o senso de pertencimento territorial”, afirma.

Acessibilidade

Para garantir que todos os paraenses possam ter acesso às produções musicais, o Conexão Brasil irá estruturar os shows com rampas de acesso para pessoas com deficiência motora, espaços reservados na plateia, além de monitores e instalações sanitárias com utilização independente.

Os shows também contarão com intérpretes de libras nos três dias de evento, e monitores treinados que irão auxiliar pessoas que apresentem espectros, síndromes ou qualquer tipo de doença que gere limitação para apreciação do espetáculo.

Sobre o Projeto

O Projeto Conexão Brasil começou em 2020, em São Paulo, e é uma realização da Empresa Brasileira de Produtos e Serviços Culturais, em conjunto com a Ocram Produtora e Federação dos Empresários, Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Pará, e conta com patrocínio de Equatorial Energia, através do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Lei Semear.

Serviço:

Projeto Conexão Brasil Local: Praça Pio XII (Matriz) Icoaraci

Período: 10 a 13 de Janeiro de 2024

Entrada: Gratuita

Programação:

10/01/2023 – QUARTA-FEIRA

17H – Dj Hiroshi

18h –Willy Lima

19h – Banda Mizerê

20h – Banda Batidão do Melody

11/01/2023 – QUINTA-FEIRA

17H – Dj Hiroshi

18h – Thalins Fragoso

19h – Banda I Love Pagode

20h – Banda Fruto Sensual

12/01/2023 – SEXTA-FEIRA

17H – Dj Hiroshi

18h – Herick Rafael

19h – Suany Batidao

20h – Banda Xeiro Verde

13/01/2023 – SÁBADO

17H – Dj Hiroshi

18h – Kim Marques

19h – Edilson Moreno

20h – Príncipe Negro