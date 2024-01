Três escolas de samba de Belém garantem o 1º grito de Carnaval de 2024 na capital

Três agremiações carnavalescas das Escolas de Samba Associadas (ESA) fizeram arrastões culturais nos bairros de Belém. No primeiro dia do ano, o Rancho Não Posso me Amofiná, o Piratas da Batucada e o Império de Samba Quem São Eles saíram às ruas para cantar os seus sambas, apresentar itens do Carnaval e alguns integrantes de destaque.

No bairro do Jurunas, o Rancho saiu do Portal da Amazônia por volta das 18h. O Quem São Eles se concentrou no Complexo Ver-O-Rio, na avenida Marechal Hermes, saindo às 17h30. Já o Piratas da Batucada saiu às 18h, da sede da escola na Travessa do Chaco, entre Antônio Everdosa e Rua Nova, no bairro da Pedreira.

O momento foi especial para o Rancho Não Posso Me Amofiná, do bairro do Jurunas, que completou 90 anos de história com o samba-enredo celebrando a agremiação. Além de completar nove décadas, o Rancho chega ao Carnaval 2024 fazendo história com a primeira porta-estandarte trans.

A jovem Camila de Castro, 20 anos, levará o segundo estandarte do Rancho. Como mulher trans, ela considera uma honra esse cargo. “É desafiador, porque o estandarte em Belém, geralmente é denominado por pessoas do gênero masculino e eu enquanto mulher trans periférica ocupar esse espaço que disseram que não era para o meu corpo é muito desafiador, gratificante e, sem dúvidas, é o melhor que eu posso entregar enquanto cria da comunidade”, destacou.

Camila estava muito esperançosa com o primeiro grito de Carnaval. “O sentimento hoje é de muita esperança. Hoje é o nosso primeiro grito de Carnaval. O Rancho vem mostrar que estamos unidos sim, estamos com forças sim, o sentimento é de renovação, de muita esperança, e vai ser um Carnaval excelente para a comunidade jurunense”, destacou.

O professor de matemática Daniel Silva brincava no Arrastão do Rancho. Apesar de morar na Pedreira, o folião tem parte da família no Jurunas. “O Carnaval é sensacional. É a época do ano que mais espero. Sei lá é muito legal estar aqui no Jurunas, a galera super eufórica”, destacou. “A minha escola é do meu bairro a Embaixada, mas com o Rancho eu me identifico”, falou. “Começar um ano com felicidade, com alegria e estar aqui com minha família, vivendo esse momento é algo surreal”, enfatizou.

O presidente Jackson Santarém contou o arrastão era especial por comemorar também os 90 anos de Rancho. “Nós vamos fazer um arrastão que é tradição. 90 anos de história. Sempre teve o arrastão do dia 1º e esse é comemorativo aos 90 anos da escola. É um grande mega evento e é o primeiro. Na chegada da Escola, vamos apresentar as fantasias que vamos levar para o Carnaval de 2024, apresentação do nosso interprete oficial Bruno Ribas, e muitas novidades que vamos apresentar na nossa quadra”, falou.