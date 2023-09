Álbum musical celebra a obra do poeta e compositor paraense Ruy Barata nas plataformas digitais

Junho de 2020 marcou o centenário de nascimento de Ruy Barata, um dos maiores nomes da cultura paraense. Poeta, homem das artes e da cultura brasileira, Ruy é quase uma entidade no Pará: ao lado do filho, o também compositor Paulo André Barata, compôs uma vasta obra musical, homenageada no álbum "A música de Paulo André e Ruy Barata". O projeto que reúne mais de 20 intérpretes estará disponível em todas as plataformas digitais de música a partir da próxima quinta-feira, dia 21. E ainda ganha edição física (CD duplo) em breve, pela gravadora Biscoito Fino.

Os parceiros Ruy Barata e Paulo André Barata foram apresentados ao Brasil ainda na década de 1970 junto com Fafá de Belém, para quem compuseram o bolero "Foi Assim” e a canção rural “Pauapixuna”, ambas incluídas em trilhas de novelas e séries de sucesso da TV Globo. Produzido por José Milton, o álbum "A música de Paulo André e Ruy Barata" alinha composições da dupla (algumas de Ruy com outros parceiros) com direção geral de Tito Barata, criador do projeto (irmão de Paulo e filho de Ruy). O próprio Paulo André foi consultor nesta homenagem, que visa passear pelos ambientes urbano e rural da Amazônia ao som de boleros, merengues, MPB, sambas e carimbós.

Segundo o diretor geral do projeto, Tito Barata, a obra de Paulo André e Ruy Barata é sofisticada e ao mesmo tempo simples, por isso para o diretor foi um desafio enorme escolher o repertório do álbum. “O sentimento quando eu olho para esse projeto, para ficar no clichê, é de dever cumprido, mesmo. Foi prazerosa a companhia de tantos artistas, músicos, arranjadores e técnicos que deram o seu melhor para a concepção do produto final”, celebrou Tito.

O diretor ressaltou ainda que Paulo André gostou muito de tudo, e que o Ruy, por certo, está comemorando lá de cima. O grande elenco do álbum, que tem arranjos e regências de Cristóvão Bastos, Jacinto Kahwage, Luiz Pardal e Rildo Hora, é diversificado, fazendo jus com a obra de Ruy Barata, morto em 1990.

Além de artistas paraenses, como Fafá de Belém, Leila Pinheiro, Vital Lima, Jane Duboc, Pinduca e Dona Onete, o tributo reúne Mônica Salmaso, Maria Rita, Zé Renato, Joyce Moreno, Áurea Martins, Zeca Baleiro, Zeca Pagodinho, Lia Sophia e dupla Alexandre Gois e Joaquim Pessoa, entre outros intérpretes. O álbum é uma realização da Universidade Federal do Pará, PROEX, EMUFPA, FADESP e gravadora Biscoito Fino.