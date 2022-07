Rock in Rio 2022: Festival completa line-up do Supernova, uma cocriação com o Filtr Brasil

Após inovar ao anunciar quatro artistas do line-up em um desafio inédito no TikTok e escalar a banda Jovem Dionísio, dona do hit do momento "Acorda Pedrinho" e que realizou apresentação no Rock in Rio Lisboa, o Supernova, sucesso na sua estreia no Rock in Rio, em 2019, completa seu line-up.

Em uma parceria com o Filtr Brasil, o espaço seguirá o conceito de “Fábrica dos Sonhos”, formado não somente por artistas expoentes da música nacional, mas também por atrações já consolidadas e reconhecidas pelo público, que buscam experimentar novos caminhos em suas carreiras, seja inovando seus estilos musicais ou arriscando em outros ritmos.

Para 2022, o festival anuncia as atrações Crypta, Surra, Matanza Ritual e Ratos de Porão para o dia 2 de setembro; Ike, Hiosaki, Yunk Vino e MC Poze do Rodo convida Bielzin completam o line-up do dia 3, junto com o já anunciado trapper TETO; e no dia 4, MC No Beat e convidados: Felp 22, Hyperanhas e Mc Th se apresentam no palco encerrando o primeiro final de semana do festival. A organização também anuncia os convidados de Lil Whind, alter ego do humorista e influenciador Whindersson Nunes, que será o headliner do dia 4: Doode, Omni, Reid e Wiu.

No segundo final de semana, Cali abre as apresentações no Supernova, seguido por Scatolove, O Grilo e o já anunciado Francisco, El Hombre. Para o dia 9 de setembro, o festival anuncia Number Teddie, Sebastianismos, Castello Branco e Supercombo. No dia 10, Macacko, João Napoli e Daparte se unem a Jovem Dionísio, para se apresentarem no espaço. E, encerrando o segundo final de semana do festival, Muse Maya, Mariah Nala e Bianca completam o “Dia Delas”, junto com Priscilla Alcântara.

Ao todo, o Supernova receberá 37 atrações selecionadas pelo Filtr Brasil e pelo festival em uma cenografia que vai encantar os fãs da Cidade do Rock. O palco contará com engrenagens na cenografia inspirado no SteamPunk, subgênero da ficção científica passado em uma realidade alternativa, cuja proposta estética remete ao Século XIX.

A Sony Music vai criar uma campanha de divulgação com foco no conceito criativo “o impacto das descobertas”, reforçando o aspecto do Supernova apresentar novidades para o público. Eles estão desenhando uma campanha com filmes que vão explorar situações improváveis de se receber um line up e se surpreender positivamente.