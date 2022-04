Rock in Rio 2022 esgota 700 mil ingressos

odos os ingressos para o Rock in Rio 2022 foram esgotados. O anúncio foi feito pela organização do evento, às 19h de hoje, terça-feira, 12. Foram vendidos 700 mil ingressos. Faltam quatro meses (142 dias) para o maior festival de música do Brasil, marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

A organização anunciou que as vendas dos ingressos do primeiro dia, que tem show do Iron Maiden, se esgotaram hoje, Mas os ingressos que se esgotaram primeiro - em apenas 12 minutos - foram para o show de Justin Bieber, que será no dia 4, publicou o Uol.

Também acabaram muito rápido os ingressos para as datas dos shows de Coldplay (em 27 minutos), Post Malone (em 59 minutos), Dua Lipa (em 1h04), Green Day (em 1h44) e Guns n' Roses (em 4h45).

A organização do evento contabiliza fãs de todos os estados brasileiros e de outros 31 países, como Canadá, Estados Unidos, Chile, Alemanha, Israel e Inglaterra.

"Não estamos falando apenas de música, mas de volta à vida, de paixão, de reencontro. A vida é muito melhor ao vivo. Não me canso de dizer isso. E as pessoas urgem por este momento. Se a abertura de portas do Rock in Rio já era emblemática para nós, da organização, e para os fãs, que são recebidos de braços abertos e aplaudidos, em 2022 a emoção não caberá no nosso peito. Será uma explosão de felicidade", comemora Roberto Medina, presidente do Rock in Rio.