Após Rock in Rio, Guns N' Roses deve fazer shows em mais 5 capitais do Brasil, diz jornalista

Confirmado no setlista do Rock in Rio, no Palco Mundo, dia 8 de setembro, o Guns N' Roses pretende esticar a permanência no país para levar o show da nova turnê também para São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. A informação não é oficial, mas foi antecipada pelo jornalista José Norberto Flesch, em seu canal no YouTube.

Segundo ele, as datas e os locais desses shows ainda foram definidos. Como o primeiro show já confirmado da turnê da banda, após o Rock in Rio, será na Argentina, em 30 de setembro, a expectativa é que os outros shows no Brasil ocorram logo após o festival carioca.

Após a Argentina, o Guns N' Roses segue em turnê pelo Chile, Uruguai, Peru e México, que já estão marcados até outubro.