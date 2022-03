Lollapalooza: veja os próximos festivais que serão realizados no Brasil em 2022

O Lollapalooza Brasil realiza sua primeira edição desde o início da pandemia neste final de semana, abrinco as portas para os grandes festivais no país. Até o final do ano, outros grandes eventos prometem levar shows grandiosos aos público, seja com artistas internacionais ou medalhões da música brasileira.

Confira a agenda de festivais no Brasil:

Rock in Rio - setembro

Evento está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. A Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, vai receber uma série de shows grandiosos, entre os já anunciados estão Dua Lipa, Coldplay, Justin Bieber, Iron Maiden e Guns N' Roses.

Dua Lipa virou sucesso no Brasil por conta do "Big Brother Brasil" (Reprodução)

Primavera Sound - outubro e novembro

A primeira edição do festival espanhol no Brasil vai ser realizada entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro. Nenhum artista ainda foi divulgado, mas os organizadores já disseram que pretendem seguir a linha de suas edições de outros países.

Rosalía é uma das possíveis atrações do Primavera Sound no Brasil (Divulgação)

MITA Festival - maio

A primeira edição do festival já deve chegar com os dois pés na porta. Serãos dois finais de semana seguidos: dias 14 e 15 de maio em São Paulo, e 21 e 22 no Rio de Janeiro. Entre as atrações, o MITA traz ao Brasil o Gorillaz, Rüfüs du Sol, The Kooks, Two Door Cinema Club, Tom Misch, entre outros.

Gorillaz é headliner do MITA Festival (Divulgação)

Queremos - maio

O Queremos Festival também volta em 2022, no dia 28 de maio. Desta vez, o evento traz shows de ATTOOXXA, Baco Exu do Blues, Céu, Drik Barbosa, Emicida, Gilberto Gil, entre outros.

Gilberto Gil canta no Queremos Festival (Cris Almeida/Divulgação)

Breve Festival - abril

Os festivais que normalmente abrem mais espaço para artistas brasileiros também estão de volta, como é o caso do Breve Festival, em Belo Horizonte (MG). Este ano, marcado para 9 de abril, evento terá O Grande Encontro, Ney Matogrosso, Gal Costa, Racionais MC's, Pitty e mais.

O Grande Encontro é atração do Breve Festival (Lívio Campos/ Divulgação)

Rock The Mountain - abril

Outro com medalhões do Brasil será o Rock The Mountain, em Petrópolis (RJ). Marcado para os finais de semana dos dias 16,17, 23 e 24 de abril, evento terá Caetano Veloso, Gal Costa, Djavan, BaianaSystem, Teresa Crsitina, Marina Sena, Alceu Valença, entre outros.