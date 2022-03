Rock in Rio 2022 anuncia Migos, The Offspring e CPM22; saiba mais

Mais quatro atrações do Rock in Rio 2022 foram divulgadas, na noite desta quinta-feira (4), pela organização do evento. No dia 4, o trio norte-americano de hip-hop e trap Migos estreia no Brasil, no Palco Mundo, com os hits “Bad and Boujee”, “Walk It Talk It” e “Slippery”.

Já no set list do dia 8 de setembro, a banda californiana The Offspring apresenta os clássicos “You’re Gonna Go Far, Kid”, “The Kids Aren’t Alright” e “Self Esteem”. Já o CPM22 abre a noite com os sucessos “Um Minuto Para o Fim do Mundo”, “Dias Atrás” e “Não Sei Viver Sem Ter Você”.

Já haviam sido anunciados anteriormente: Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns n’ Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa.

VEJA MAIS

Novidades no Palco Mundo

O Palco Mundo vai ganhar uma nova cenografia com 175 toneladas de aço reciclado. A estrutura será ainda maior, com mais de 100 metros de largura e altura equivalente a um prédio de 10 andares, que vai ganhar efeitos especiais com programação de luzes em toda área externa do palco.

Os telões localizados nas laterais do palco ficarão fixos de forma vertical e com tamanho maior, de 11,5m de altura e 8m de largura.

Desde 2013, o festival tem certificação internacional da norma ISO 20121 - Eventos Sustentáveis.