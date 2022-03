Rock in Rio 2022: como comprar e quanto custa o ingresso para o festival

A data oficial de início da venda de ingressos para o Rock in Rio 2022 foi anunciada na noite desta quinta-feira (3). Os interessados poderão garantir os ingressos para o festival a partir do 5 de abril, às 19h, pelo site do Rock in Rio. Após três anos sem festival, a Cidade do Rock abrirá os portões em 2 de setembro e segue com a programação nos dias 3, 4, 8, 9, 10 e 11. O anúncio foi feito pela organização do evento, que também divulgou novas atrações e novidades no Palco Mundo.

Em 2021, a venda dos 200 mil Rock in Rio Cards foi esgotada em 1h28. Ainda de acordo com a organização do Rock in Rio, o volume de acessos simultâneos foi de mais de 800 mil usuários. Quem adquiriu o card pode definir em qual data vai usá-lo até o dia 1º de abril de 2022, depois disso ele perde a garantia de disponibilidade de datas para escolher.

Qual o valor do ingresso para o Rock in Rio 2022?

Para a edição do Rock in Rio Brasil 2022, o valor da entrada será R 625,00 (inteira) e R 312,50 (meia-entrada). O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito e o valor parcelado em até 6x sem juros.

Aqueles que efetuarem o pagamento com cartão de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti poderão comprar os ingressos de gramado e ainda aproveitar 15% de desconto na inteira e o parcelamento em até 8x sem juros. A compra de meia-entrada é garantida para estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos, deficientes e seu acompanhante, profissionais e professores da rede de ensino do Rio e jovens de baixa renda. Os clientes que adquirirem a meia-entrada terão que informar no site as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade do Rock, no dia do evento.

Os clientes Rock in Rio Club e cliente Itaú terão pré-venda a partir de 17 de março, às 19h, até 04 de abril, às 19h, também no site oficial do evento.

As condições especiais de parcelamento em até 8x e o desconto de 15% para os clientes com cartão de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti também se aplicam na pré-venda e são válidos até o final da cota de ingressos disponibilizada para a mesma. As condições promocionais da pré-venda do Itaú são válidas para aquisição de até 4 ingressos por dia de evento, até o total de 10 ingressos por CPF, com limite de até 1 meia-entrada por CPF. O desconto de 15% não é cumulativo com a meia-entrada ou outros descontos. Outras informações sobre os ingressos estão no site rockinrio.ingresso.com.