Rock in Rio anuncia Megan Thee Stallion e Rita Ora em dia só com shows de mulheres

Pela primeira vez, Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order e Espaço Favela terão um dia completo apenas com atrações femininas no Rock in Rio. O festival confirmou quatro nomes no line-up para o dia 11 de setembro: Megan Thee Stallion e Rita Ora se apresentam no Palco Mundo. No Sunset, acontece um show em homenagem a Elza Soares com a presença de grandes nomes da música brasileira, além de uma apresentação de Liniker com participação de Luedji Luna.

O anúncio foi feito na terça-feira, 8, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Além de Megan Thee Stallion e Rita Ora, novidades no Palco Mundo que farão suas estreias no festival e no Brasil; o Palco Sunset, local dos grandes encontros da Cidade do Rock, recebe um show que promete ter a emoção como ponto alto: “Power! Elza Vive”, show em homenagem a Elza Soares, com a participação de Alcione, Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart’nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz. Abrindo o dia, o Sunset recebe as empoderadas Liniker e Luedji Luna, que juntas prometem uma apresentação de tirar o fôlego.

“As mulheres sempre estiveram presentes nos momentos marcantes da história do festival e o line-up do dia 11 de setembro é uma consequência natural disso, uma homenagem a todas que passaram pelos nossos palcos. Ter um dia inteiro Delas é uma forma de reforçar e celebrar toda a potência, diversidade e inspiração que as mulheres representam na música. Como um festival que tem como meta ser 100% acessível, inclusivo e plural, um dia inteiramente feminino está completamente alinhado ao nosso propósito de construir um mundo melhor”, comenta Roberta Medina, VP Executiva do Rock in Rio. "O festival é construído por maioria feminina nos bastidores e 65% dos cargos de liderança na empresa são ocupados por mulheres. Definitivamente isso é um diferencial na indústria da música”, complementa.

Programação do Rock in Rio no dia 11 de setembro

O Dia Delas terá um line up com atrações nacionais e internacionais que conversam entre si e garantem um intercâmbio de conversas nos palcos e fora deles. No Palco Mundo, pela primeira vez no festival, a internacional Dua Lipa encerra a noite do último dia do Rock in Rio. Fazendo sua estreia no Brasil, a rapper e compositora norte-americana, Megan Thee Stallion é a voz por trás do hit “Savage”, que viralizou na plataforma de vídeos curtos TikTok. Outro destaque da música internacional, a cantora pop Rita Ora também fará na Cidade do Rock o seu primeiro show em terras brasileiras.

Ivete Sangalo também é atração deste dia, a única artista brasileira a se apresentar em todas as edições do festival desde 2001. Mulheres poderosas não faltarão no Palco Sunset: Ludmilla será a primeira headliner brasileira nos 10 anos de história do palco; já Macy Gray, considerada um dos principais nomes da música soul e ganhadora do Grammy Awards de Melhor Performance Vocal Pop Feminina, se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio.

E para os que esperam nostalgia, emoção e homenagem, nada mais apropriado que um show dedicado a rainha da black music, a dona de uma voz inigualável e incomparável: Elza Soares. Ela, que esteve em um trono neste mesmo palco na edição de 2019 e já se preparava para a edição de 2022 (como atração que seria confirmada), será reverenciada e cantada por Alcione, Majur, Agnes Nunes, Mart’nália, Gaby Amarantos, Larissa Luz e Caio Prado, que, neste contexto, participa do show relembrando o musical “Elza”, do qual fez uma entrada especial. Um “gay efeminado”, como ele próprio se define, de quem Elza era muito fã e que potencializa, endeusa o feminino e se entende como “uma das sete Elzas”.

Responsável por abrir o Palco Sunset neste dia, Liniker vai agitar o público com suas músicas quemisturam elementos da black music e soul com uma linguagem contemporânea brasileira, somados a letras que descrevem as relações e o amor. Para este show, a artista paulista convidou a cantora e compositora Luedji Luna para se juntar a ela. Juntas, elas vão entregar uma performance carregada de representatividade e empoderamento, com hits que vão emocionar e arrepiar a plateia.

Os palcos New Dance Order e Espaço Favela terão seus lineups revelados em breve. Entretanto, a organização já adianta que ele será composto por mulheres.