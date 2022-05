Quanto custa o ingresso do Rock in Rio 2022? Confira os dias, valores, atrações e shows solo

Depois de uma longa espera e o reagendamento para 2022 devido ao cenário pandêmico, o Rock in Rio Brasil acontecerá novamente nos dois primeiros finais de semana de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. O festival de música, dança, experiências imersivas e apresentações de novos ritmos e culturas do Brasil terá sete dias de muita curtição, mais de 250 shows e 500 horas de puro entretenimento. Pensando na ansiedade dos fãs, o oliberal.com listou as principais atrações, valor de ingressos e quais são os shows solos dos artistas; confira.

VEJA MAIS

Quais são os tipos de ingressos e preços do Rock in Rio 2022?

Os ingressos são diários e válidos para uma única entrada que dá livre acesso para todos os shows e atrações. Confira os valores:

Inteira: R$ 625,00 Meia-entrada: R$ 312,50 Benefício Itaú 15%: R$531,25

Quais são os dias do Rock in Rio 2022?

O festival acontece nos dois primeiros finais de semana de setembro. O primeiro inicia no no dia 02/09 (sexta-feira) e termina no dia 04/09 (domingo). O segundo dia começa no dia 08/09 (quinta-feira) e termina no dia 11/09 (domingo). Apesar dos sete dias de pura curtição, todos os 700 mil ingressos para o festival estão esgotados.

Onde acontece o Rock in Rio 2022?

O Rock In Rio acontece na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. O festival terá mais de 250 shows, 670 artistas e 500 horas de entretenimento. Além disso, o público também pode desfrutar de experiências radicais como a tirolesa, mega drop, montanha russa ou roda gigante.

Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio. (Foto: Rock In Rio / Divulgação)

Quais são as atrações do Palco Mundo do Rock in Rio 2022?

Dia 02/09

Iron Maiden (headline)

Dream Theater

Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

Dia 03/09

Post Malone (headline)

Marshmello

Jason Derulo

Alok

Dia 04/09

Justin Bieber (headline)

Demi Lovato

Migos

Iza

Dua Lipa é headline do último dia do festival. (Foto: Getty Images)

Dia 08/09

Guns N' Roses (headline)

Maneskin

The Offspring

CPM22

Dia 09/09

Green Day (headline)

Fall Out Boy

Billy Idol

Capital Inicial

Dia 10/09

Coldplay (headline)

Camila Cabello

Bastille

Djavan

Dia 11/09

Dua Lipa (headline)

Megan Thee Stallion

Rita Ora

Ivete Sangalo

Quais artistas do Rock in Rio farão show solo no Brasil?

Até o momento, Iron Maiden, Guns N' Roses, Justin Bieber, Maneskin, Coldplay e Avril Lavigne anunciaram show solo no Brasil.

VEJA MAIS

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)