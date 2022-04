Guns N' Roses no Brasil: saiba os locais dos shows, valor dos ingressos e como comprar

A espera acabou! Após ser divulgada como headline do Palco Mundo do Rock In Rio de 2022, a banda Guns N’ Roses aproveitou a vinda para o Brasil e anunciou oito shows individuais em solo brasileiro para setembro. Confira as datas, onde comprar e os valores:

Recife

Data: 04 de setembro de 2022 (domingo)

Local: Arena Pernambuco

Início das vendas: 24 de abril às 20h (para o fã-clube, 23 de abril às 20h)

Vendas online: uhuu.com

Preço dos ingressos: em breve

Rio de Janeiro

Data: 08 de setembro de 2022 (quinta-feira)

Local: Rock in Rio

Ingressos: Esgotados

Goiânia

Data: 11 de setembro de 2022 (domingo)

Local: Estádio Serra Dourada

Início das vendas: em breve

Vendas online: uhuu.com

Preço dos ingressos: em breve

Belo Horizonte

Data: 13 de setembro de 2022 (terça-feira)

Local: Estádio Mineirão

Início das vendas: 27 de abril às 20h

Vendas online: uhuu.com

Preço dos ingressos para Belo Horizonte:

Pista premium: R$ 620 (R$ 310 meia)

Pista: R$ 350 (R$ 175 meia)

Cadeira VIP leste: R$ 440 (R$ 220 meia)

Cadeira VIP oeste: R$ 440 (R$ 220 meia)

Cadeira superior: R$ 230 (R$ 115 meia)

Ribeirão Preto

Data: 16 de setembro de 2022 (sexta-feira)

Local: Arena Eurobike

Início das vendas: 12 de abril às 10h

Vendas online: uhuu.com

Preço dos ingressos para Ribeirão Preto:

Pista premium: R$ 800 (inteira) e R$ 400 (meia)

Arquibancada: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia)

Pista: R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia)

Carmarote Hard Rock open bar: R$ 900

Camarote Seu Tibério: R$ 700

Florianópolis

Data: 18 de setembro de 2022 (domingo)

Local: Estacionamento do Hard Rock Live

Início das vendas: 14 de abril às 20h

Vendas online: uhuu.com

Preço dos ingressos para Florianópolis:

Pista Premium: R$ 620 (inteira) e R$ 310 (meia)

Pista: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia)

Camarote: R$ 800

Curitiba

Data: 21 de setembro de 2022 (quarta-feira)

Local: Pedreira Paulo Leminski

Início das vendas: 19 de abril às 20h

Vendas online: uhuu.com

Preço dos ingressos para Curitiba:

Pista premium: R$ 1.240 (inteira) e R$ 620 (meia)

Pista: R$ 520 (inteira) e R$ 260 (meia)

Lounge VIP (open bar): R$ 1.500

São Paulo

Data: 24 de setembro de 2022 (sábado)

Local: Allianz Parque

Ingressos: Eventim e na bilheteria do Allianz Parque

Preço dos ingressos para São Paulo:

Pista premium: R$ 950 inteira, R$ 475 meia

Pista: R$ 480 inteira, R$ 240 meia

Cadeira nível 1: R$ 650 inteira, R$ 325 meia

Cadeira nível 2: R$ 380 inteira, R$ 190 meia

Porto Alegre

Data: 26 de setembro de 2022 (segunda-feira)

Local: Arena do Grêmio

Início das vendas: 12 de abril

Vendas online: uhuu.com

Preço dos ingressos para Porto Alegre:

Pista Premium: R$ 620

Pista: R$ 350

Cadeira Gramado Sul: R$ 440

Cadeira Gramado Oeste: R$ 480

Cadeira Gramado Leste: R$ 480

Cadeira Gold: R$ 290

Cadeira Superior: R$ 230

Onde comprar o ingresso do show do Guns N' Roses no Brasil?

Os ingressos estão a venda no site uhuu.com, com exceção do show de São paulo, que pode ser comprado no site da Eventim, e Rio de Janeiro, que já se encontram esgotados.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)