Rock in Rio 2022 anuncia Jão, Maria Rita, Vitor Kley e mais; confira o line-up

O Rock in Rio 2022 abre as vendas gerais de ingressos nesta terça-feira, 5, e aproveitou para completar o line-up do Palco Sunset, que terá shows de Maria Rita, Jão, Di Ferrero & Vitor Kley, Gilsons e Bala Desejo.

No dia 9 de setembro, que tem Avril Lavigne como headliner do palco, o cantor Jão se apresenta; além de Di Ferrero & Vitor Kley, que fazem mais um dos encontros inéditos do espaço no show de abertura. Fechando o line-up do Sunset no dia 10, que tem CeeLo Green como principal atração, festival recebe apresentações de Maria Rita, Gilsons e Bala Desejo.

Recentemente, o festival também anunciou uma substituição no Palco Sunset. Jessie J se apresenta no palco no dia 8, substituindo Joss Stone, que precisou cancelar seu show por motivos pessoais. O dia também terá Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat no mesmo palco.

Homenagem a Gilberto Gil

No início do mês, o Rock in Rio também anunciou um show em homenagem a Gilberto Gil no Palco Sunset, para o dia 4. O artista que se apresentou na primeira edição do Rock in Rio sobe ao palco ao lado de alguns membros de sua família para cantar seus maiores sucessos, entre eles “Esperando na janela”, “A Paz”, “Andar com fé” e “Palco”. Antes de Gil, Emicida & Convidados sobem ao palco para apresentar seu mais recente show, “AmarElo”, repleto de novidades e surpresas para o público.

Gilberto Gil ganha homenagem no Rock in Rio (Divulgação)

Para completar o line-up do dia, Luísa Sonza convida Marina Sena para uma apresentação inédita e, dando início às apresentações do local, Matuê irá inovar e colocar uma pista de skate em cima do palco no show Matuê Skate Plaza. O Rock in Rio está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, e as vendas para o público geral começam hoje, dia 5 de abril, a partir das 19h, no site rockinrio.ingresso.com.