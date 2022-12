Retrospectiva 2022: confira os melhores memes do ano

A dois dias do fim do ano, já começa a pintar um clima de retrospectiva no ar. E, como brasileiros chegados a uma boa zoeira, nada melhor do que relembrar algumas situações que renderam risos e piadas nos últimos 12 meses, com os memes que mais bombaram na internet. Desde o “Bora, Bill!” até a Copa do Mundo, 2022 foi repleto de eventos que viraram motivo de graça nas redes sociais.

Como relembrar é viver, o OLiberal.com criou uma retrospectiva dos memes que marcaram 2022. Confira abaixo:

Relembre 10 memes marcantes de 2022:

1 - Correspondente Choquei

A página Choquei, no Twitter, que até então era apenas voltada para fofocas dos famosos, ganhou grande visibilidade neste ano ao mostrar agilidade na cobertura da guerra Ucrânia x Rússia. Narrando os fatos com uma onipresença que impressionou os internautas, o perfil levou nada menos que Gretchen - considerada um meme ambulante - a incorporar a "correspondente" da Choquei.

O meme “pegou” tanto que a cantora, de fato, firmou uma parceria com a página e viajou para o Catar durante a Copa do Mundo, para cobrir o torneio. Veja:

2 - Bora, Bill!

“Bora, Bill” foi o meme mais buscado em 2022 segundo o Google Trends. Ele surgiu após um vídeo de um jogo de times de várzea no Ceará viralizar, em setembro deste ano. Nele o narrador, numa tentativa de incomodar o técnico do time (o Bill), ficava chamando pelo seu nome repetida vezes.

3 - ‘Querimbora’

O remake da novela Pantanal foi um verdadeiro sucesso de audiência. Mas os recordes não ficaram apenas na "telinha", eles também foram parar na internet. A produção virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, principalmente por causa das “frases” icônicas ditas pela personagem Juma Marruá, como “querimbora” e “estou com reiva”.

4 - ‘Fui dormir muda, acordei calada’

A crítica de cinema Isabela Boscov pode ser considerada uma das maiores revelações da internet neste ano. Apesar de já ser conhecida no meio, foi em 2022 que suas resenhas críticas começaram a cair na “boca do povo” e ganhar as redes sociais. Algumas das frases que viralizaram e foram parar nos trends para vídeos foram: “Fui dormir muda, acordei calada”, “É inovador e revolucionário?” e “Ora, tenha santa paciência”.

5 - “Isso aqui é a elite!”

Outro nome também bastante citado na internet foi do streamer Casimiro, conhecido por reagir a diferentes vídeos e programas em seu canal na Twitch. Os “cortes” dos vídeos são publicados no YouTube e, neles, ele solta frases icônicas como: “Isso aqui é a elite”. Esse como os outros áudios foram usados várias vezes em contextos diferentes nas redes sociais.

6 - Tapioquinha homofóbica ou Gasparzinho

A Copa do Mundo, que ocorreu fora de época e na reta final do ano, gerou vários memes para somar em 2022 com a diversão dos internautas. O mascote do evento no Catar não escapou dos brasileiros e ganhou o apelido de “tapioca homofóbica”, fazendo referência aos costumes e leis do país sede, em que a homosexualidade é proibida.

7 - Deixa baixo, deixa baixo

A internet ressuscitou um vídeo da música da cantora Vanessa Panisset, mais especificamente um trecho que diz: “Deixa baixo, deixa baixo”, que simulava uma discussão na hora da apresentação. Logo a frase começou a ser usada para definir aquelas situações que não devem ser comentadas.

8 - Florks

Os bolinhos fofos com frases irônicas tiveram grande destaque em 2022! Originalmente, os florks, desenhos simples, em uma espécie de bonecos palitos, são de 2012. Mas neste ano, eles foram hit de muitos aniversários.

Os bolinhos com frases viraram febre nas comemorações (Reprodução/ Redes sociais)

9 - Acorda, Pedrinho

O hit ! "A-cor-da, Pedrinho", da banda Jovem Dionísio, viralizou por causa do refrão, que grudou na cabeça dos jovens por todo o País.

10 - Mona, você é maluca?

Um internauta, identificado apenas como “xunimmlover”, garantiu boas risadas ao viralizar perguntando se uma pessoa “estava maluca” utilizando gírias lgtbts.