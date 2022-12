Retrospectiva 2022: fim das máscaras contra a covid-19 e a doença de Haff

O ano de 2022 foi marcado por uma série de acontecimentos que exigiram dos paraenses uma dose extra de paciência, fé e otimismo. Chuvas torrenciais, surtos de doenças e o retorno de grandes eventos presenciais, como o Círio de Nazaré, que ficou na memória. Alguns casos também movimentaram as forças de segurança, como o da morte da modelo Luma Bonny após um 'exposed' feito por Maurício Mendes Rocha Filho, que ficou conhecido como “Hétero Top”, e o naufrágio que vitimou 23 pessoas próximo à Ilha de Cotijuba, em Belém. Relembre alguns dos principais acontecimentos do ano:

Janeiro

Ainda com graves reflexos da pandemia da Covid-19, o Pará começou o ano com 74% dos leitos de UTI ocupados devido à proliferação da nova variante do vírus, a Ômicron. As aglomerações das festas do final de 2021 também colaboraram para o aumento do número de pessoas doentes. Voos chegaram a ser cancelados na capital por conta de casos de covid-19 e de influenza. No mesmo mês, o Pará começou a receber as vacinas pediátricas para a imunização de crianças de 5 a 11 anos.

Enchentes assolaram diversos municípios. Só em Marabá, 4.296 famílias foram atingidas. As águas do Rio Tocantins atingiram o pior nível dos últimos 20 anos, chegando a subir mais de 14 metros. O Governo do Pará decretou situação de emergência em 17 municípios. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil contabilizaram 55.022 pessoas afetadas.

E sobre o rio, na ilha de Outeiro, a ponte Enéas Martins foi interditada depois que uma balsa atingiu um dos pilares de sustentação e inviabilizou o uso pleno da estrutura de travessia entre Outeiro e Icoaraci por mais de 9 meses. O acidente aconteceu dia 17 de janeiro. Cerca de 80 mil pessoas foram afetadas e a ilha sofreu com falta de serviços básicos e desabastecimento.

No dia 9, uma loja de autopeças foi destruída por um incêndio de grandes proporções, no bairro do Telégrafo. No dia 18, o advogado Leonardo Felipe Giugni Bahia foi preso em flagrante após esfaquear e matar a própria mãe, Arlene Giugni da Silva, também em Belém. A irmã dele também foi presa pelo crime, mas apenas em outubro.

Fevereiro

O mês de fevereiro, no Pará foi de expectativa pela retomada do carnaval de rua – o que acabou não acontecendo, uma vez que as prefeituras decidiram cancelar as comemorações.

Março

A Grande Belém também sofreu com as fortes chuvas. No centro da capital, casos de malária assustaram os moradores. Belém chegou a contar 19 pessoas com a doença desde janeiro até março (Sesma). No Pará, 900 casos foram notificados em menos de um mês (Sespa).

A Deltacron, variante do coronavírus chegou ao Pará. O primeiro caso foi identificado em Afuá e, junto com o caso do Amapá, foram os primeiros casos do Brasil. No dia 29, o Governo do Estado fim da obrigatoriedade do uso de máscara. Belém foi a última capital do país a tomar essa decisão.

No dia 15 do mês, moradores da Terra Firme viveram o terror da explosão de cilindros de hidrogênio na subestação da Eletronorte. Após três dias de vistoria na área, a Defesa Civil conferiu 188 imóveis atingidos. Quatro trabalhadores da subestação ficaram levemente feridos. Uma pessoa também se feriu no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT), na UFPA, que fica em uma área próxima.

Abril

O fim do estado de emergência para covid-19 foi decretado em 17 de abril pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas autoridades em Saúde municipais e estaduais continuaram incentivando os cuidados contra a infecção pelo vírus e também a buscarem a vacinação.

Maio

Na contramão da alegria das celebrações coletivas, o Pará viu a chegada da Mpox. O primeiro caso surgiu dia 29 de maio, na Alemanha, e logo começou a se espalhar pelo mundo. No estado, o primeiro caso foi em 2 de agosto, em um morador de Ananindeua e o ano terminou com mais de 100. A doença foi considerada, pela OMS, emergência mundial em saúde.

No dia 15, Wanderson Alves Carvalho, mais conhecido como "Dentinho", é recapturado em Belém. Ele é acusado de cometer mais de 100 estupros em Goiás, que lhe renderem a pena de 196 anos de prisão. No dia 17, o corpo da juíza Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira é deixado na Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Belém, no bairro de São Brás. O companheiro dela, o também juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, foi quem a levou. O corpo da juíza tinha um ferimento por arma de fogo. Segundo as investigações, foi suicídio.

Junho

A comemoração das festas juninas voltaram a contar com o Arraial do Pavulagem. Os cortejos aconteceram a cada domingo até dia 3 de julho, arrastando multidões. No campo religioso, a Arquidiocese de Belém retomou as peregrinações com a Imagem de Nazaré nos bairros, aumentando as expectativas dos fiéis católicos pelo Círio 2022.

Na noite do dia 8, começou a segunda etapa da reprodução simulados fatos que levaram à morte de Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo no dia 12 de dezembro de 2021. E, no dia 11, o corpo da menina Amanda Ribeiro, de 10 anos, desaparecida desde 7 de junho, foi encontrado, à tarde, amarrado e brutalizado num trapiche às margens do rio Anajás.

No campo da saúde, paraenses ficaram assustados com casos da doença da urina preta , ou síndrome de Haff. Começou com três casos suspeitos em Óbidos, no dia 25 de junho e a morte de um paciente no dia 27.

Julho

O mês das férias teve lotação nos balneários paraenses. Como possível consequência das aglomerações do veraneio, Belém registrou o aumento de síndromes respiratórias e a busca intensa pelo serviço de testagem para covid-19. Uma unidade do serviço no Umarizal chegou a contar 400 testes realizados em um único dia. Ao mesmo tempo, o Pará começou a apresentar um problema que se estenderia pelos próximos meses: falta de medicamentos e vacinas.

Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 80% dos municípios paraenses enfrentaram desabastecimento de medicamentos e insumos. No dia 13 de julho, os estoques de vacinas BCG e Pentavalente ficaram zerados, apesar de racionamentos. Ainda na Saúde, um morcego foi diagnosticado com raiva ainda no dia 13 do mês, no bairro da Marambaia. Outros casos assustaram o Pará, como em Itaituba, com 18 registros.

Andressa Kelly Pinto Damasceno, 28 anos, foi atropelada e morta na madrugada do dia 8 de julho, na avenida Arterial 18, bairro da Cidade Nova, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Outras três pessoas ficaram feridas. O suspeito do atropelamento estava em uma caminhonete prata. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele passa em alta velocidade e atinge um grupo de amigos, por volta das 5h. O motorista causador do acidente nunca foi preso.

Agosto

A expectativa de retorno do Círio de Nazaré foi tanta, que os ingressos das arquibancadas esgotaram em 30 minutos. O mês também foi marcado pela volta das peregrinações de imagens de Nazaré nos lares. No mesmo período, a Grande Belém viveu dias de vendavais. Cerca de 83 imóveis de Belém e Ananindeua sofreram prejuízos. Ventos de 100 km/h foram registrados.

Um caso chamou atenção da polícia e sociedade de Belém: Luiz Reginaldo Santos Mendonça, de 45 anos, e Jessyca Aniele de Araújo Silva, 28 anos foram presos, no dia 17 de agosto, por envolvimento na morte da professora Maria Mendonça dos Santos, de 72 anos. Ambos são o sobrinho da vítima e a ex-companheira dele. O corpo da idosa foi encontrado debaixo de um calçamento construído no quintal da casa dela, no bairro da de São Brás, em Belém. O caso ficou conhecido popularmente como “professora cimentada”. O motivo do crime teria sido uma casa deixada pelo avô de Luiz que, supostamente, seria somente dele, mas acabou sendo dividida entre a família.

Setembro

Vendavais assolaram o interior do Estado. Os municípios de Moju e Tailândia ficaram 72h sem energia elétrica devido à queda de uma Linha de Transmissão, derrubada pela ventania no dia 18. Durante o apagão, moradores sofreram com desabastecimento, falta de serviços essenciais e preço alto de produtos básicos, como gelo. Muito alimento estragou por falta de condicionamento adequado.

O naufrágio da lancha “Dona Lourdes II” deixou 23 pessoas mortas na baía do Marajó, próximo da ilha de Cotijuba, no dia 8 de setembro. Outros 66 passageiros conseguiram sobreviver, depois de terem sido resgatados por pescadores da região. No dia 18 de outubro, mais de um mês após a tragédia, o corpo da última vítima do naufrágio, Sofia Loren, de 4 anos, foi identificado, após passar por exame de DNA. O comandante da embarcação, Marcos de Souza Oliveira, foi preso no dia 13.

Apenas 28% do público-alvo havia sido vacinado contra poliomielite. Depois de extensas campanhas, o Pará atingiu, já no final do ano, 67% da cobertura vacinal.

Outubro

O Círio de Nazaré voltou às ruas de Belém depois de dois anos de pandemia, com 13 procissões oficiais, incluindo a primeira edição da procissão dos Carros de Promessas, que homenageou os profissionais da saúde que lutaram contra a covid-19. Todas as romarias contaram com grande público. A Diretoria da Festa avaliou que o 230º Círio foi o maior de todas as edições. O Arraial de Nazaré também foi retomado.

Também em outubro, um homem de 49 anos, identificado como Aldo Furtado de Lacerda, foi preso transportando R$ 2.508.500​​ em espécie no porta-malas de um carro, em Ulianópolis, no Pará. O homem é natural de Brasília e, com ele, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram credenciais de acesso ao Congresso Nacional. A principal suspeita da polícia é de lavagem de dinheiro.

Novembro

O mês começou com a informação sobre o aumento de 58,9% nos casos de dengue no Estado, contando de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2022 (4.060 novos casos). O alerta fez os municípios fortalecerem campanhas de prevenção contra a doença. A Vigilância em Saúde de Belém também precisou reforçar a atenção contra a Doença de Chagas, após confirmação de 9 casos no bairro da Pratinha, nas primeiras semanas do mês.

Neste mês, o Grupo Liberal celebrou o centenário do seu idealizador e fundador, Romulo Maiorana, e também os 76 anos de existência do jornal O Liberal. O lançamento de um documentário sobre a vida do ‘Seu Romulo’ fez parte das celebrações, destacando o legado dessa figura que marcou a história da comunicação no Pará.

O mês começou com a prisão do empresário Lucas Magalhães de Souza, dono da lancha envolvida no caso da morte da influenciadora e estudante de medicina veterinária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo. Ele é acusado dos crimes de homicídio por dolo eventual, fraude processual, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

O réu Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, que responde pelo assassinato da modelo Geordana Natally Sales Farias, foi condenado a 23 anos de prisão, em regime inicialmente fechado. A vítima foi morta a facadas no dia 1º de setembro do ano passado, em Ananindeua. Na noite do dia 30, uma tentativa de assalto a um supermercado localizado na Feira da 8 de Maio, em Icoaraci, terminou com a morte de cinco pessoas, sendo três trabalhadores e dois bandidos.

Dezembro

Com a cidade enfeitada para a Copa do Mundo do Catar, uma crise na Saúde se instalou em Belém. Falta de medicamentos, insumos, pagamentos de funcionários da saúde, limpeza e portaria fizeram vários serviços na cidade ficarem comprometidos, prejudicando a população. Houve protestos e greves.

Já no fim do mês, moradores de Belém tiveram que conviver alguns dias com fumaça e odor de lixo proveniente da queima de resíduos no antigo Lixão do Aurá, atingindo diretamente cerca de 2 mil pessoas próximas ao lixão e mais incontáveis pessoas no centro na Grande Belém.

Maurício César Mendes Rocha Filho, 25 anos, que se autointitulava “Hétero Top” nas redes sociais, foi preso no dia 9 de dezembro, em Belém. Ele é acusado de vazar um vídeo íntimo da influenciadora Luma Bony, 23 anos, e de outras mulheres para a prática de extorsão. A jovem cometeu suicídio no dia 9 de novembro. Segundo a família da jovem, o acusado teria embebedado, drogado, abusado e filmado Luma, que estava desacordada. Os parentes afirmam ainda que ele é responsável pela morte da influenciadora.