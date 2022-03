Quatro empregados da Eletronorte ficaram feridos durante explosão, confirma empresa

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) informou que quatro trabalhadores (dois empregados do quadro e dois terceirizados) ficaram feridos com baixa gravidade após a explosão que ocorreu na tarde desta sexta-feira (15), numa subestação da empresa localizada em Belém. Confira a nota da empresa:

"A Eletronorte informa que na tarde de hoje, 15, aproximadamente às 15h, aconteceu uma explosão na fábrica de hidrogênio na Subestação do Guamá, em Belém, no Pará. O incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Não houve interrupção na transmissão de energia. A Empresa informa, ainda, que há dois empregados do quadro e dois terceirizados feridos com baixa gravidade. Todos foram encaminhados para o hospital como procedimento padrão".

Ainda segundo o pocisionamento da Eletronorte, um processo investigativo já foi iniciado. "A área foi isolada e os empregados orientados a trabalhar de maneira remota. Não há risco de novas explosões ou exposição aos gases para as comunidades locais. A Eletronorte já iniciou processo investigativo com o deslocamento de equipes para o local", detalhou a nota.