Covid-19: Pará e Amapá registram casos da variante Deltacron, diz ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o Brasil tem dois casos de variate Deltacron, do coronavírus causador da covid-19: um no Pará e um no Amapá. A informação foi divulgada nesta terça-feira (15). O titular do Ministério da Saúde não disse que seja caso para pânico, mas que o monitoramento é necessário.

Deltacron é uma variante cruzada da Delta e da Ômicron. O ministro da Saúde reforçou a necessidade de ampliar os índices de vacinação contra covid-19 e de maior alcance das doses de reforço. Ele atribuiu os novos casos à baixa cobertura vacinal da região Norte, que ele aponta estar aquém de outras regiões.

“Essa variante é de importância e requer monitoramento. As autoridades sanitárias estão aqui, diante dessas situações, para tranquilizar a população brasileira. As medidas são as mesmas. Se eu tivesse que indicar uma medida, seria a aplicação da dose de reforço. Se você não tomou, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima de onde você mora”, alertou Queiroga.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) para saber mais sobre o caso e medidas.

Entenda o que se sabe sobre a variante Deltracron

O que é o Deltacron?

Cientistas anunciaram recentemente que identificaram um novo híbrido entre as variantes de coronavírus Ômicron e Delta. Os primeiros casos surgiram em países da Europa.

Como foi descoberto?

Em fevereiro, Scott Nguyen, pesquisador do Laboratório de Saúde Pública de Washington, D.C., notou a nova variante ao pequisar amostras no banco de dados internacional de genomas de coronavírus. Em amostras coletadas na França, em janeiro, pesquisadores o identificaram como uma mistura das variantes Delta e Ômicron.

Casos únicos

Em casos raros, pessoas podem ser infectadas por duas variantes de coronavírus ao mesmo tempo. Agora há indícios de que essa visão estava errada. Cada vírus da amostra, na verdade, carregava uma combinação de genes das duas variantes.

Onde o novo híbrido foi encontrado?

Em dados de 10 de março, um banco de dados internacional de sequências virais relatou 33 amostras da nova variante na França, oito na Dinamarca, uma na Alemanha e uma na Holanda.

Qual o risco?

- O híbrido entre Delta e Ômicron merece atenção, mas há razões para não haver pânico;

- O recombinante é extremamente raro, apesar de existir pelo menos desde janeiro. Não demonstrou capacidade de se espalhar rapidamente;

- O genoma da variante sugere que ela não representaria uma nova fase da pandemia;