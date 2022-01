Cientistas em Chipre identificam uma nova cepa, a 'Deltacron'

Cientistas em Chipre identificaram uma nova cepa do coronavírus, a “Deltacron”, em 25 pacientes. A variante combina a Delta e a Ômicron. As informações são do Daily Mail.

Leonidos Kostrikis, professor de ciências biológicas da Universidade de Chipre, disse que a cepa tem uma estrutura genética semelhante à Ômicron com os genomas de Delta.

Sua equipe identificou 25 casos da variante híbrida até agora e ainda é muito cedo para avaliar seu impacto, informou a Bloomberg.

As infecções por Covid normalmente envolvem apenas uma cepa mutante, mas em casos extremamente raros, duas podem atacar ao mesmo tempo.

Dos identificados, 11 deles estavam em pacientes já hospitalizados com covid e 14 estavam entre o público em geral.

Kostrikis disse: “Veremos no futuro se esta cepa é mais patológica ou contagiosa ou se prevalecerá.”

Os cientistas enviaram suas descobertas para o GISAID, um banco de dados internacional que rastreia vírus.