Mais de 1 milhão de crianças estão aptas a receber a vacina contra Covid-19 no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou, nesta sexta-feira (7), que 1.151.403 crianças entre 5 e 11 anos estão aptas a serem vacinadas contra Covid-19 no Pará. A previsão do Ministério da Saúde é que até 13 de janeiro chegue ao Brasil o primeiro lote com imunizantes que serão destinado para a faixa de idade. São esperados 1,2 milhão de vacinas da Pfizer.

Caso as doses destinadas ao Estado não sejam suficientes, o governador Helder Barbalho garantiu, em pronunciamento feito pelas redes sociais na última quinta-feira (6), que o governo estadual comprará as vacinas necessárias.

"O Ministério da Saúde informa a aquisição, mas, talvez, a quantidade informada não seja o suficiente para imunizar todos que estão nessa faixa de idade. Eu quero informar a todos os paraenses que, se por ventura não chegar vacina para todas as crianças de 11 a 5 anos, e de acordo com autorização e o desejo dos seus pais queiram se vacinar, o governo do Pará irá comprar vacina para garantir imunização para todos que queiram se proteger e valorizam a vida", disse.

De acordo com estudos da farmacêutica Pfizer-BioNTech, a vacina anticovid do laboratório é segura e mais de 90,7% eficaz na prevenção de infecções no público infantil. Na análise, 2.268 crianças de 5 a 11 anos receberam duas doses da vacina ou placebo, substância sem ingredientes ativos, feita para parece igual ao medicamento real a ser estudado. Cada dose tinha 10 µg (microgramas) administradas com três semanas de intervalo. Essa quantidade é um terço da quantidade usada em adolescentes e adultos que são 30 µg. O estudo apontou que 16 crianças que receberam a versão em placebo foram infectadas com covid-19, em comparação com apenas três que receberam a vacina.

Na avaliação do infectologista Lourival Marsola, a imunização contra a covid-19 é importante em qualquer faixa etária. Através dessas ações que pode haver a redução da transmissão do vírus e de mortes. "Hoje, você vacina para reduzir o número de mortes, mas vai chegar em um momento que vamos precisar tirar o vírus de circulação. Enquanto houver pessoas mantendo esse ciclo do vírus, sempre vai existir o risco de que alguém vacinado possa se infectar e ter uma desenvolver uma forma grave da doença. Por isso que todos devem se vacinar. A notícia da liberação do imunizante para pessoas menores de 11 anos é muito boa. Assim podemos avançar um pouco mais até que toda a população possa ser vacinada", explica o médico.

A imunização da faixa etária de 5 a 11 anos está sendo aguardada com muita expectativa pela decoradora de festas Viviane Santos, mãe da Maria Eduarda, de 10 anos, e da Maria Luiza, de 7. Ela vem acompanhando os desdobramentos com relação a imunização das crianças e não vê a hora de ver as filhas vacinadas. “A expectativa é grande até porque as minhas filhas acabaram gripando agora e ficaram bem abatidas. Acredito que se já tivesse vacina para essa variante da gripe os sintomas teriam sido mais leves. Então a expectativa é grande para vacinação da Covid-19”, afirma.

As duas meninas já voltaram a frequentar a escola e a família continua seguindo todas as medidas de segurança para combater a doença. “Máscaras, trocas, álcool em gel, quando chegam da escola vão direto para o banheiro fazer troca de roupa e tomar banho, a gente tem sempre essas medidas. A vacina viria para trazer um reforço e um pouco mais de tranquilidade, mesmo que elas contraiam eu acredito que não teriam tanta reação”, destaca a decoradora.

Campanha municipal

A Prefeitura de Belém informou, por meio de nota Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), que vai iniciar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, assim que receber as doses da vacina especifica para faixa etária. Em Belém, 141.642 crianças estão aptas a receber o imunizante.

"Belém só poderá estipular cronogramas e estratégias quando souber o quantitativo de doses que receberá. Tão logo for definido será amplamente divulgado", completou a nota.